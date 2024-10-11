Удары по складам и аэродромам РФ: как это изменит ситуацию на фронте, — ISW

По словам аналитиков, удары могут заставить оккупантов принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в тылу.

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Удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные возможности ВС РФ в Украине. Такого мнения придерживаются аналитики Института изучения войны (ISW).

В новом отчете, что 9 и 10 октября украинские силы нанесли удары по базе хранения беспилотников "Шахед" в Краснодарском крае, а также по складу боеприпасов в Республике Адыгея.

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По словам аналитиков, российские войска полагаются на БПЛА "Шахед" для нанесения ударов как по прифронтовым, так и по тыловым украинским населенным пунктам. Кроме того, оккупанты расходуют примерно 10 тысяч артиллерийских снарядов в день, чтобы бить по передовым позициям ВСУ.

В ISW напомнили, что в сентябре 2024 года украинские войска нанесли удары по складам боеприпасов "Октябрьский", "Торопец" в Тверской области и "Тихорецк" в Краснодарском крае, а 8 октября — по российской базе хранения ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области.

Все это, как сообщается, привело к уничтожению десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества самих снарядов, ракет и БПЛА.

Аналитики отметили, что последствия одного удара вряд ли существенно повлияют на усилия ВС РФ, однако повторные удары могут заставить оккупантов принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в тылу.

Эксперты заявили, что снятие ограничений на использование западного оружия и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины может позволить Силам обороны более эффективно использовать российские уязвимости до того, как Россия развернет контрмеры.

Напомним, авиаэксперт Константин Криволап заявил, что у россиян после атак БПЛА остались только 3 носителя "Кинжалов". После удара по авиабазе "Саваслейка", не было ни одной атаки, в которой было бы выпущено больше, чем 3 "Кинжала", заметил эксперт.