Удари по складах і аеродромах РФ: як це змінить ситуацію на фронті, — ISW

За словами аналітиків, удари можуть змусити окупантів ухвалити рішення про реорганізацію і розосередження систем підтримки та логістики в тилу.

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Удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні можливості ЗС РФ в Україні. Такої думки дотримуються аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, що 9 і 10 жовтня українські сили завдали ударів по базі зберігання безпілотників "Шахед" у Краснодарському краї, а також по складу боєприпасів у Республіці Адигея.

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За словами аналітиків, російські війська покладаються на БПЛА "Шахед" для ударів як по прифронтових, так і по тилових українських населених пунктах. Крім того, окупанти витрачають приблизно 10 тисяч артилерійських снарядів на день, щоб бити по передових позиціях ЗСУ.

У ISW нагадали, що у вересні 2024 року українські війська завдали ударів по складах боєприпасів "Октябрський", "Торопець" у Тверській області та "Тихорецьк" у Краснодарському краї, а 8 жовтня — по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області.

Усе це, як повідомляється, призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості самих снарядів, ракет і БПЛА.

Аналітики зазначили, що наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на зусилля ЗС РФ, однак повторні удари можуть змусити окупантів ухвалити рішення щодо реорганізації та розосередження систем підтримки та логістики в тилу.

Експерти заявили, що зняття обмежень на використання західної зброї та подальший розвиток власного потенціалу України може дати змогу Силам оборони більш ефективно використовувати російські вразливості до того, як Росія розгорне контрзаходи.

Нагадаємо, авіаексперт Костянтин Криволап заявив, що у росіян після атак БПЛА залишилися тільки 3 носії "Кинджалів". Після удару по авіабазі "Саваслейка", не було жодної атаки, в якій було б випущено більше, ніж 3 "Кинджала", зауважив експерт.