Прекращение огня в обмен на вступление в ЕС: у Зеленского отреагировали на материал итальянских СМИ

Советник президента Дмитрий Литвин напомнил, что Украина имеет собственную Формулу мира, в которой четко указано видение установления справедливого мира в нашей стране.

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В Офисе президента Украины прокомментировали материал итальянского издания Corriere della Sera, где указано, что Владимир Зеленский якобы готов к прекращению огня без признания потери территорий при условии гарантий безопасности от США и быстрого вступления в ЕС. Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин в комментарии для украинских СМИ опроверг эту информацию, о чем пишет "Главком"

Corriere della Sera сообщает, что нынешний визит Владимира Зеленского в страны Европы, в частности, в Хорватию, имеет целью получение гарантий быстрого вступления в ЕС. Также Украине якобы необходимо убедиться в готовности США к гарантированию безопасности страны по примеру Японии, Южной Кореи и Филиппин.

"Зеленский был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта без признания новых границ в обмен на некоторые обязательства со стороны Запада", — говорится в материале. Также указывается, что Путин считает бесперспективными переговоры после операции ВСУ в Курской области.

Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг такие данные от итальянского издания.

"У нас есть Формула мира, там абсолютно четко указано то, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе ведутся переговоры с партнерами по усилению позиций Украины", — сообщил Литвин. Он напомнил, что план победы, который на днях будет представлен Британии, Франции, Италии и Германии, является инструментом, чтобы "подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира".

Напомним, Соединенные Штаты Америки увидели в украинском "Плане победы", который ранее представил президент Владимир Зеленский, "ряд продуктивных шагов". США будут контактировать с украинской стороной по этому поводу.

Как известно, Украина подготовила все пункты "Плана победы" в войне против России. Теперь нужна только поддержка союзников. Президент Зеленский неоднократно говорил, что нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакого замораживания войны или любых других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

Украинский "План победы" содержит пять пунктов, которые, в частности, касаются военной и экономической поддержки. Однако Киев готов расширить документ по предложениям США, если это усилит Украину. Глава украинского государства призвал союзников действовать "решительно, чтобы закончить войну не позднее 2025 года". Зеленский признал, что "остается открытым вопрос, как заставить Россию пойти на мир" и принять так называемую украинскую Формулу мира — перечень предложений Киева, среди которых выделяется полный вывод российских войск с территории Украины.