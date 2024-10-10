Припинення вогню в обмін на вступ до ЄС: у Зеленського відреагували на матеріал італійських ЗМІ

Радник президента Дмитро Литвин нагадав, що Україна має власну Формулу миру, в якій чітко зазначено бачення встановлення справедливого миру у нашій країні.

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В Офісі президента України прокоментували матеріал італійського видання Corriere della Sera, де йдеться, що Володимир Зеленський нібито готовий до припинення вогню без визнання втрати територій за умови гарантій безпеки від США та швидкого вступу до ЄС. Однак радник Зеленського Дмитро Литвин у коментарі для українських ЗМІ заперечив цю інформацію, про що пише "Главком"

Corriere della Sera пише, що нинішній візит Володимира Зеленського до країн Європи, зокрема до Хорватії, має на меті отримання гарантій швидкого вступу до ЄС. Також Україні нібито необхідно переконатись у готовності США до гарантій безпеки країни за прикладом Японії, Південної Кореї та Філіппін.

"Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту без визнання нових кордонів в обмін на деякі зобов'язання з боку Заходу", — йдеться у матеріалі. Також зазначено, що Путін вважає безперспективними переговори після операції ЗСУ в Курській області.

Радник Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію від італійського видання.

"У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України", — повідомив Литвин. Він нагадав, що "План перемоги", який цими днями буде представлений Британії, Франції, Італії та Німеччині, є інструментом, щоб "підштовхнути ситуацію до реалізації Формули миру".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки побачили в українському "Плані перемоги", який раніше представив президент Володимир Зеленський, "низку продуктивних кроків". США контактуватимуть з українською стороною стосовно цього .

Як відомо, Україна підготувала усі пункти "Плану перемоги" у війні проти Росії. Тепер потрібна лише підтримка союзників. Президент Зеленський неодноразово казав, що немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український "План перемоги" містить п'ять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну. Голова української держави закликав союзників діяти "рішуче, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року". Зеленський визнав, що "залишається відкритим питання, як змусити Росію піти на мир" і прийняти так звану українську Формулу миру — перелік пропозицій Києва, серед яких виділяється повне виведення російських військ з території України.