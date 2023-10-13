Підірвали потяг: ЗС РФ на Запоріжжі відрізані від постачання боєприпасів і палива, — ССО

Агенти Сил спеціальних операцій підірвали залізничну колію та потяг, який доставляв необхідне для армії Росії. Окупаційна влада регіону подію не коментує.

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У тимчасово окупованому місті Мелітополь в Запорізькій області зранку, 13 жовтня, пролунав вибух. ССО повідомили, про підрив потяга окупантів, який здійснили учасники Руху опору ССО. Про це повідомляють в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.

"ССО відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку. Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок вибуху було пошкоджене залізничне полотно і потяг, який доправляв з окупованого Криму боєприпаси та паливо для армії РФ.

Інформація про втрати російських загарбників встановлюються.

Про вибухи в Мелітополі зранку повідомляв представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

"У Мелітополі гучно. Як повідомляють мої земляки-мелітопольці, близько 07:50 у місті було чути вибух. Найбільш голосно його чули у районі вулиці Кірова. Обставини уточнюються. Деталі пізніше", — написав Рогов.

Станом на 14:40 дня 13 жовтня жодних подробиць щодо вибухів в Мелітополі він не повідомив.

Нагадаємо, що міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують найближчим часом організувати виробництво дронів. Для їх виготовлення планують залучати українських дітей.

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