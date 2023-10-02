"Юмор пилотов": дроны ВСУ атакуют оккупантов взрывными фаллосами с головой Путина

Необычные боеприпасы сначала печатают на 3D-принтере, а затем наполняют взрывчаткой и прикрепляют к беспилотникам-камикадзе.

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Украинские военные начали сбрасывать с беспилотников на позиции российских оккупантов необычные снаряды, выполненные в виде фаллоимитаторов с головой лидера России Владимира Путина. Фотографии необычных "боеприпасов" разместил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале в понедельник, 2 октября.

На первой фотографии видно, как мужчина держит в руках FPV-дрон. К квадрокоптеру черной липкой лентой примотана секс-игрушка с головой российского президента Владимира Путина. На втором фото показано уже несколько таких "снарядов" оранжевого и фиолетового цветов.

"Пилоты FPV-камикадзе с юмором. Разбирайте на мэмы", — подписал Андрей Ермак опубликованные фото.

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В Украине разработали боеприпас для FPV-дронов: как он выглядит (фото, видео)

В свою очередь украинское IT-медиа dev.ua написало подробности о дронах с необычной полезной нагрузкой. Так, стало известно, что сначала была разработана модель боеприпаса, по внешнему виду напоминающая искусственный половой член, часть которого сделали в виде головы Владимира Путина. После боеприпасы необычной формы отпечатали с помощью 3D-принтера и наполнили взрывчатым веществом.

Фигурки сначала напечатал 3D-принтера, а потом их превратили в снаряды для дронов-камикадзе, снабдив взрывчаткой. Фото: Telegram / Андрей Ермак

Напомним, в августе прошлого года в Украине выпустили крышки для сока в виде головы Путина. Изделие выполнено в виде головы президента РФ Владимира Путина, во лбу которого зияет дыра. Разработчики уточнили, что такую крышку можно использовать только для бутылок с томатным соком, чтобы создать иллюзию вытекания крови из пробитой головы диктатора.

Также СМИ писали, что в Екатеринбурге произошло забавное происшествие с портретом Владимира Путина. Неизвестные разместили его портрет на газовом щите так, что с улицы создавалось впечатление, будто российский президент находится за решеткой.