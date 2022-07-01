"Посадили в тюрьму": художники в Екатеринбурге показали Путину его место (фото)

По информации российских журналистов, в администрацию города обратилась "бдительная горожанка", которая усмотрела в стрит-арте "политическую подоплетку".

В Екатеринбурге произошло забавное происшествие с портретом Владимира Путина. Неизвестные разместили его портрет на газовом щите так, что с улицы создавалось впечатление, будто российский президент находится за решеткой. Об этом сообщает It’s My City.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Возмутительный" стрит-арт был замечен бдительной горожанкой, живущей рядом, которая усмотрела в нем "политическую подоплеку" и позвонила в администрацию города, администрацию Октябрьского района и производственное управление "Екатеринбурггаза".

[ + – ] Путин за решеткой Фото: It’s My City [ + – ] Путин за решеткой Фото: It’s My City

"Это подоплека политическая, дураку понятно. Но наша молодежь, например, не поняла — говорят "прикольно". Он должен быть где-то на достойном месте, а здесь что? Намек на газ, он же на газовой колонке стоит. То есть речь о том, что у нас "газовое управление" — в Европу перекрывают, еще куда-то перекрывают", — заявила бдительная жительница Екатеринбурга.

Также ее возмутило, что президент РФ изображен красным, "как помидор", а также она разглядела некие фейеверки, которые якобы намекают на "взрывы в Украине"

"Когда я увидела, я немедленно сообщила в Горгаз. Это собственность Горгаза, по закону обязаны спросить, а можно ли. Второе — это же все-таки наш президент, а находится в недостойном месте. Это оскорбление. Вот для меня это оскорбление", — резюмировала горожанка.

Сотрудники горгаза приехали на место события, но ничего не сделали. Спасли положение коммунальщики, которые прибыли на место, прикрыли Путина тряпкой и, для верности, примотали ее скотчем. Сдирать портрет президента с "недостойного места" не решились.

[ + – ] Портрет Путина прикрыли тряпкой

"А вы счастливые, улыбаетесь. Вам лишь бы нагадить своей стране", — заявил один изх коммунальщиков, увидев журналистов у места события.

На данный момент постер так и продолжает висеть на щите. Проверить наклейку приходила женщина, которая представилась сотрудником пресс-службы администрации Екатеринбурга. Она заявила, что собравшиеся вокруг журналисты якобы устраивают провокации. Никаких дальнейших действий она не предприняла.