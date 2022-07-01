"Посадили у в'язницю": художники в Єкатеринбурзі показали Путіну його місце (фото)

За інформацією російських журналістів, до адміністрації міста звернулася "пильна містянка", яка побачила у стріт-арті "політичне підґрунтя".

У Єкатеринбурзі сталася кумедна пригода з портретом Володимира Путіна. Невідомі розмістили його портрет на газовому щиті так, що з вулиці складалося враження, ніби російський президент перебуває за ґратами. Про це повідомляє It's My City.

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"Обурливий" стріт-арт був помічений пильною містянкою, яка мешкає поряд, котра побачила в ньому "політичне підґрунтя" і зателефонувала до адміністрації міста, адміністрації Жовтневого району та виробничого управління "Єкатеринбурггазу".

[ + – ] Путін за ґратами Фото: It’s My City [ + – ] Путін за ґратами Фото: It’s My City

"Це підґрунтя політичне, дурню зрозуміло. Але наша молодь, наприклад, не зрозуміла — кажуть "прикольно". Він має бути десь на гідному місці, а тут що? Натяк на газ, він же на газовій колонці стоїть. Тобто йдеться про те, що в нас "газове управління" — в Європу перекривають, ще кудись перекривають", — заявила пильна мешканка Єкатеринбурга.

Також її обурило, що президента РФ зображено червоним, "як помідор", а також вона розглянула якісь феєверки, які нібито натякають на "вибухи в Україні"

"Коли я побачила, я негайно повідомила в Міськгаз. Це власність Міськгазу, за законом зобов'язані запитати, а чи можна. Друге — це все-таки наш президент, а знаходиться в негідному місці. Це образа. Ось для мене це образа", — резюмувала містянка.

Співробітники Міськгазу приїхали на місце події, але нічого не зробили. Врятували ситуацію комунальники, які прибули на місце, прикрили Путіна ганчіркою і для надійності примотали її скотчем. Здирати портрет президента з "негідного місця" не наважилися.

[ + – ] Портрет Путіна прикрили ганчіркою

"А ви щасливі, посміхаєтеся. Вам лиш нагидити своїй країні", — заявив один із комунальників, побачивши журналістів біля місця події.

Наразі постер так і продовжує висіти на щиті. Перевірити наклейку приходила жінка, котра представилася співробітницею пресслужби адміністрації Єкатеринбурга. Вона заявила, що журналісти нібито влаштовують провокації. Жодних подальших дій вона не зробила.