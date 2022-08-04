С дыркой во лбу: в Украине выпустили крышки для сока в виде головы Путина (фото)

Купить дизайнерскую крышечку для бутылки можно за 370 гривен, которые разработчики ноу-хау передадут на нужды 112-й бригады территориальной обороны города Киева.

В Украине активисты запустили продажу крышечек для сока в виде головы российского диктатора Владимира Путина с дыркой на лбу. Об этом сообщил журналист Майкл Щур на своей личной странице в Фейсбук.

Он также показал на фото, как выглядит дизайнерская пробка.

Изделие выполнено в виде головы президента РФ Владимира Путина, во лбу которого зияет дыра. Щур отметил. что эта пробка создавалась специально для томатного сока, а не для других напитков.

"Не для любого сока, не для любого напитка, собственно для томатного сока", — написал Щур.

[ + – ] Активисты уже отпечатали первую партию крышичек в виде головы Путина

Он добавил, что дизайнерской пробке даже присвоили название: vlobidirka. Первая партия крышечек уже отпечатана. Создатели пообещали, что в последующих партиях они усовершенствуют свой продукт, а также продумают для крышечек новых персонажей.

Заметим, стоимость одного такого изделия — 370 грн. Все вырученные за крышечки деньги создатели обещают передать на нужды 112-й бригады территориальной обороны города Киева.

[ + – ] Дизайнерскте крышки для бутылок в виде головы Путина

Напомним, несколько ранее Россия пригрозила швейцарской газете судом за фото Путина в образе клоуна. Причиной послужила карикатура на президента РФ Владимира Путина в образе клоуна с радужной раскраской на лице. Также дипломаты оскорбились тем фактом, что в той же статье Владимира Зеленского изобразили в образе супергероя.

Также Фокус писал, что в Екатеринбурге произошло забавное происшествие с портретом Владимира Путина. Неизвестные разместили его портрет на газовом щите так, что с улицы создавалось впечатление, будто российский президент находится за решеткой.