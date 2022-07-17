Россия пригрозила швейцарской газете судом за фото Путина в образе клоуна

В швейцарской Neue Zurcher Zeitung на возмущение РФ не отреагировали.

Посольство России в Швейцарии возмутилось публикацией в швейцарской газете и угрожает ей судом. Причиной послужила карикатура на президента РФ Владимира Путина в образе клоуна с радужной раскраской на лице. Также дипломаты оскорбились тем фактом, что в той же статье Владимира Зеленского изобразили в образе супергероя. Об этом пишет Meduza.

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Причиной возмущения послужила публикация швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung от 25 июня. Автор Марит Лангшвагер написала материал о мемах военного времени и опубликовала несколько карикатур и изображений, которые уже давно появились в соцсетях.

[ + – ] Владимир Путин в образе клоуна Фото: Соцсети

На одной картинке Владимир Путин изображен с клоунским носом и радужной раскраской на лице, на другой президент Украины Владимир Зеленский представлен в образе супергероя, похожего на Капитана Америку.

В российском посольстве этому очень возмутились и написали длинное письмо, в котором отметили, что оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы в связи с этой и "возможными будущими публикациями клеветнического и оскорбительного характера в отношении высших должностных лицах России".

По мнению российских дипломатов Путин-клоун нарушает Уголовный кодекс Швейцарии, а именно ст. 173 и 174: "распространение сведений, порочащих честь и достоинство третьих лиц, а также клеветы".

В посольстве уже заявили, что Владимир Путин, "как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе (и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, "ни к селу – ни к городу").

Также там возмутились, что украинский президент представлен в образе почему-то "Железного человека", что свидетельствует о том, что дипломаты плохо разбираются в супергероях.

[ + – ] Владимир Зеленский в образе супергероя Фото: Соцсети

"Сохранились видеозаписи крайне неоднозначных "перфомансов" с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые Вы легко можете найти в Сети. Однако нет, в газете он изображен в виде могущественного "Железного человека" (это, вероятно, Ваша газета также считает своего рода "юмором"), — написали в обращении российские дипломаты.

В газете Neue Zurcher Zeitung обращение пока не прокомментировали. Но в комментариях под публикацией уже отметили, что теперь фото Путина-клоуна скорей всего разойдется по Сети именно благодаря вниманию к нему представителей посольства.