Росія пригрозила швейцарській газеті судом за фото Путіна в образі клоуна

У швейцарській Neue Zurcher Zeitung на обурення РФ не відреагували.

Посольство Росії у Швейцарії обурилося публікацією у швейцарській газеті та погрожує їй судом. Причиною стала карикатура на президента РФ Володимира Путіна в образі клоуна з райдужним розфарбуванням на обличчі. Також дипломати образилися на той факт, що у тій самій статті Володимира Зеленського зобразили в образі супергероя. Про це пише Meduza.

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Причиною обурення стала публікація швейцарської газети Neue Zurcher Zeitung від 25 червня. Авторка Маріт Лангшвагер написала матеріал про меми воєнного часу та опублікувала кілька карикатур та зображень, які вже давно з'явилися у соцмережах.

[ + – ] Володимир Путін в образі клоуна Фото: Соцсети

На одній картинці Володимира Путіна зображено з клоунським носом і райдужним розфарбуванням на обличчі, на іншому президент України Володимир Зеленський представлений в образі супергероя, схожого на Капітана Америку.

У російському посольстві цьому дуже обурилися і написали довгий лист, у якому зазначили, що залишають за собою право звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з цією і "можливими майбутніми публікаціями наклепницького та образливого характеру щодо вищих посадових осіб Росії".

На думку російських дипломатів, Путін-клоун порушує Кримінальний кодекс Швейцарії, а саме ст. 173 і 174: "поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність третіх осіб, а також наклепи".

У посольстві вже заявили, що Володимир Путін, "як відомо, є глибоко віруючою православною людиною і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві (і вже явно не є шанувальником ЛГБТ-спільноти, у зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, як кажуть на Русі, "ні до того — ні до сього").

Також там обурилися, що український президент представлений в образі чомусь "Залізної людини", що свідчить про те, що дипломати погано розуміються на супергероях.

[ + – ] Володимир Зеленський в образі супергероя Фото: Соцсети

"Збереглися відеозаписи вкрай неоднозначних "перфомансів" за участю майбутнього президента України із зашкалюючим рівнем вульгарності, які Ви легко можете знайти в Мережі. Однак ні, в газеті він зображений у вигляді могутньої "Залізної людини" (це, ймовірно, Ваша газета також вважає свого роду "гумором"), — написали у зверненні російські дипломати.

У газеті Neue Zurcher Zeitung звернення поки що не прокоментували. Але в коментарях під публікацією вже зазначили, що тепер фото Путіна-клоуна, швидше за все, розійдеться по Мережі саме завдяки увазі до нього представників посольства.