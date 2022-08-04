З діркою у лобі: в Україні випустили кришки для соку у вигляді голови Путіна (фото)

Купити дизайнерську кришечку для пляшки можна за 370 гривень, які розробники ноу-хау передадуть на потреби 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва.

В Україні активісти запустили продаж кришечок для соку у вигляді голови російського диктатора Володимира Путіна з діркою на лобі. Про це повідомив журналіст Майкл Щур на своїй особистій сторінці у фейсбук.

Він також показав на фото, як виглядає дизайнерський корок.

Виріб виконаний у вигляді голови президента РФ Володимира Путіна, у лобі якого — діра. Щур наголосив, що цей корок створювався спеціально для томатного соку, а не для інших напоїв.

"Не для будь-якого соку, не для будь-якого напою, власне для томатного соку", — написав Щур.

[ + – ] Активісти вже надрукували першу партію кришечок у вигляді голови Путіна

Він додав, що дизайнерському корку навіть надали назву: vlobidirka. Першу партію кришечок уже надруковано. Творці пообіцяли, що в наступних партіях вони удосконалять свій продукт, а також продумають для кришечок нових персонажів.

Зауважимо, вартість одного такого виробу — 370 грн. Усі виручені за кришечки гроші творці обіцяють передати на потреби 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва.

[ + – ] Дизайнерські кришки для пляшок у вигляді голови Путіна

Нагадаємо, дещо раніше Росія пригрозила швейцарській газеті судом за фото Путіна в образі клоуна. Причиною стала карикатура на президента РФ Володимира Путіна в образі клоуна з райдужним розфарбуванням на обличчі. Також дипломати образилися тим фактом, що в тій самій статті Володимира Зеленського зобразили в образі супергероя.

Також Фокус писав, що в Єкатеринбурзі сталася кумедна пригода з портретом Володимира Путіна. Невідомі розмістили його портрет на газовому щиті так, що з вулиці складалося враження, ніби російський президент перебуває за ґратами.