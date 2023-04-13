В Украине разработали боеприпас для FPV-дронов: как он выглядит (фото, видео)

По словам разработчиков боеприпаса, его уже начали тестировать на полигоне в условиях, приближенных к боевым.

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В Украине разработали боеприпас под FPV дроны. Информация об этом появилась в Телеграм-канале "Сталеві Шершні", принадлежащему волонтерам, которые занимаются производством дронов-камикадзе.

"Немного раздали ребятам для боевых испытаний. Ждем обратную связь", — рассказали разработчики.

По состоянию на сейчас военные уже начали испытывать новый боеприпас на полигоне.

"Для нанесения ударов с помощью новых шрапнельных боеприпасов операторы БПЛА будут использовать тактику пикирования", — уточнили разработчики боеприпаса.

Боеприпас для FPV-дронов: что о нем известно

Новый боеприпас имеет механический носовой накалыватель. Диаметр корпуса— 63 мм и вес в полностью собранном виде составляет 800 г.

Боеприпас для FPV-дронов был разработан в Украине

Это шрапнельный боеприпас, который предназначен для ликвидации живой силы противника. Внутри него находятся маленькие шарики, которые исполняют роль элементов для поражения противника.

Металлические шарики внутри нового боеприпаса

Напомним, в конце марта мы информировали о том, что в США разработали для ВСУ специальные карты. Всего в колоде будет 52 карты. Среди них будут танки, бронетехника, гаубицы, грузовики и прочая военная техника.

Кроме того в январе 2023 года стало известно о том, что украинцы разработали супер павербанки для военных. Стартаперы из Ровенской области считают, что сделали достойную альтернативу зарубежным зарядным станциям по цене вдвое ниже.