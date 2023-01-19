Украинцы разработали супер павербанки для военных и не только: дешевые и мощные

Стартаперы из Ровенской области считают, что сделали достойную альтернативу зарубежным зарядным станциям по цене вдвое ниже.

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Украинская компания Kseonics Technology из города Млинов Ровенской области производит уникальные повербанки для военных и гражданских. Коммерческий директор предприятия Дмитрий Ренжин детально рассказал о проекте сайту dev.ua.

Дмитрий Ренжин основал Kseonics Technology вместе с инженером и айтишником Сергеем Титковым. В марте 2022 года они заметили в Украине дефицит маленьких повербанков в то время, как люди массово прятались в укрытиях от российских обстрелов. Тогда предприниматели решили соорудить собственную зарядную станцию Kseon-52, собрав бюджет в 3000 грн. Получился большой павербанк емкостью 52 000 мАч с четырьмя USB-разъемами в деревянном корпусе.

Вдохновившись первым успехом, Дмитрий Ренжин получил кредит в 30 тыс. грн и вместе с партнером запустили небольшое производство, сумев изготовить 10 батарей за апрель. В июле разработчики пересмотрели концепцию своей компании и сосредоточились на уменьшении габаритов.

С тех пор Kseonics Technology сделали для военных зарядные станции Kseon-168, и Kseon-84 і Kseon-84 mini, позволяющие зарядить рации, дроны, тепловизоры, терминалы Starlink и другие устройства. В Kseon-84 поместили 24 литий-ионных аккумуляторов Samsung-35e по 3500 мАч, таким образом получили общую емкость 84 мАч.

[ + – ] Зарядная станция Kseon-84 от Kseonics Technology Фото: Facebook

Кроме того, они создали огромный мощный повербанк Kseon-5000 весом более 100 кг и стоимостью около 60 тыс. грн. Он оснащен 8 розетками и обладает емкостью 4,8 кВт/ч, достаточной для зарядки 500 мобильных телефонов. Некоторые Kseon-5000 стоят в "Пунктах несокрушимости" в Ровенской области.

[ + – ] Зарядная станция Kseon-5000 от Kseonics Technology

Есть также компактный Kseon-168 весом 3250 г и емкостью 620 Вт/ч, полного заряда которого хватает на 56 телефонов или 100 квадрокоптеров. Его разработчики сравнивают с зарубежной станцией EcoFlow River на 600 Вт/ч стоимостью около 25 тысяч грн, тогда как Kseon-168 продают за 14 тысяч (12,5 тысячи для ВСУ).

[ + – ] Зарядная станция Kseon-168 от Kseonics Technology Фото: Facebook

Недавно компания разработала компактный павербанк в виде кейса-чемодана мощностью 2,5 кВт (пока нет в продаже). Его оснастили 5 розетками с инверторами и переходниками, а также аккумулятором, обеспечивающим зарядку 220 телефонов или питание терминала Starlink на 36 часов. Однако заряжать саму станцию требуется около 8 часов.

С осени в компании работают 16 человек, 12 из которых занимаются сборкой зарядных станций вручную. Сейчас за две недели Kseonics Technology выпускает порядка 200 павербанков. Военным их продают практически по себестоимости, а для гражданских делают наценку примерно в 30%. С октября, когда начались отключения света, Kseonics Technology получает большое количества заказов именно от мирных жителей, в декабре удалось продать около 400 штук.

В декабре писали, что инженер Алексей Вишневский создал мощные пауэрбанки для ВСУ. В прочном кейсе находятся аккумуляторы емкостью 2,8 кВт, инвертор, зарядный бок, розетки и USB-разъемы. Себестоимость устройства составляет примерно 16 тысяч гривен.

Писали также, как создать недорогой повербанк своими руками. Аккумуляторы из ненужных устройств помогут зарядить телефон или другие гаджеты во время отключений света.