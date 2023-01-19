Українці розробили суперповербанки для військових і не лише: дешеві та потужні

Стартапери з Рівненської області вважають, що зробили гідну альтернативу закордонним зарядним станціям за ціною вдвічі нижчою.

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Українська компанія Kseonics Technology із міста Млинів Рівненської області виробляє унікальні повербанки для військових та цивільних. Комерційний директор підприємства Дмитро Ренжин детально розповів про проект сайту dev.ua.

Дмитро Ренжин заснував Kseonics Technology разом з інженером та айтішником Сергієм Тітковим. У березні 2022 року вони помітили в Україні дефіцит маленьких повербанків, коли люди масово ховалися в укриттях від російських обстрілів. Тоді підприємці вирішили спорудити власну зарядну станцію Kseon-52, зібравши бюджет 3000 грн. Вийшов великий повербанк ємністю 52 000 мАч із чотирма USB-роз'ємами в дерев'яному корпусі.

Надихнувшись першим успіхом, Дмитро Ренжин отримав кредит у 30 тис. грн і разом із партнером запустили невелике виробництво, зумівши виготовити 10 батарей за квітень. У липні розробники переглянули концепцію своєї компанії та зосередились на зменшенні габаритів.

Відтоді Kseonics Technology зробили для військових зарядні станції Kseon-168 і Kseon-84 і Kseon-84 mini, що дозволяють зарядити рації, дрони, тепловізори, термінали Starlink та інші пристрої. У Kseon-84 помістили 24 літій-іонні акумулятори Samsung-35e по 3500 мАг, так отримали загальну ємність 84 мАг.

[ + – ] Зарядна станція Kseon-84 від Kseonics Technology Фото: Facebook

Крім того, вони створили величезний потужний повербанк Kseon-5000 вагою понад 100 кг та вартістю близько 60 тис. грн. Він оснащений 8 розетками і має ємність 4,8 кВт/год, достатню для зарядки 500 мобільних телефонів. Деякі Kseon-5000 стоять у "Пунктах незламності" на Рівненщині.

[ + – ] Зарядна станція Kseon-5000 від Kseonics Technology

Є також компактний Kseon-168 вагою 3250 г та ємністю 620 Вт/год, повного заряду якого вистачає на 56 телефонів або 100 квадрокоптерів. Його розробники порівнюють із закордонною станцією EcoFlow River на 600 Вт/год вартістю близько 25 тисяч грн, тоді як Kseon-168 продають за 14 тисяч (12,5 тисяч для ЗСУ).

[ + – ] Зарядна станція Kseon-168 від Kseonics Technology Фото: Facebook

Нещодавно компанія розробила компактний павербанк у вигляді кейсу-валізи потужністю 2,5 кВт (поки немає у продажу). Його оснастили 5 розетками з інверторами та перехідниками, а також акумулятором, що забезпечує зарядку 220 телефонів або живлення терміналу Starlink на 36 годин. Проте заряджати саму станцію потрібно близько восьми годин.

З осені у компанії працюють 16 осіб, 12 з яких займаються збиранням зарядних станцій вручну. Зараз за два тижні Kseonics Technology випускає близько 200 повербанків. Військовим їх продають практично за собівартістю, а для цивільних роблять націнку приблизно 30%. З жовтня, коли почалися відключення світла, Kseonics Technology отримує велику кількість замовлень саме від мирних жителів, у грудні вдалося продати близько 400 штук.

У грудні писали, що інженер Олексій Вишневський створив потужні повербанки для ЗСУ. У міцному кейсі знаходяться акумулятори ємністю 2,8 кВт, інвертор, зарядний бік, розетки та USB-роз'єми. Собівартість пристрою становить приблизно 16 тисяч гривень.

Писали також, як створити недорогий повербанк своїми руками. Акумулятори з непотрібних пристроїв допоможуть зарядити телефон або інші гаджети під час вимкнення світла.