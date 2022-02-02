Бойцам теробороны Украины выдадут дополнительное вооружение: опубликован закон

Закон Украины "О национальном сопротивлении" расширяет полномочия командования Сил спецопераций и позволяет защищать страну бывшим участникам АТО, которые получили ранения.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон Украины №6302 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления". Об этом он написал в Facebook.

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По словам Стефанчука, закон значительно увеличивает виды вооружений, которые получат бригады территориальной обороны в случае военных действий.

Документ позволяет участвовать в обороне Украины бывшим участникам антитеррористической операции, получившим ранения, добавил он.

"Это необходимое и вовремя принятое решение ввиду очередной волны агрессии России. Полноценному национальному сопротивлению быть. Вооруженная, умудренная и готовая противодействовать нация даст врагу отпор", – подчеркнул спикер Рады.

Что сказано в законе о нацсопротивлении?

В тексте опубликованного на сайте парламента закона Украины №6302, который отправили на подпись главе государства, нет перечня вооружения для теробороны.

Документ отводит ведущую роль в организации и ведении движения сопротивления Силам специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о формах, методах и средствах выполнения задач движения сопротивления, о взаимодействии ССО ВСУ с другими силами и средствами движения сопротивления является государственной тайной.

[ + – ] ССО отвели ведущую роль в ведении движения сопротивления Фото: Силы спецопераций ВСУ

Закон делает гостайной информацию о закупках товаров, работ и услуг для нужд движения сопротивления. Эти сведения контролируются законом об оборонных закупках.

"Расходы на осуществление и обеспечение мероприятий по организации, подготовке, поддержанию и ведению движения сопротивления относятся к тайным расходам бюджета Украины, которые выделяются Министерству обороны Украины отдельным направлением на содержание ССО ВСУ", – указано в тексте.

На командование ССО ВСУ закон возлагает 15 контролирующих функций, вот основные:

управление и поддержка действий движения сопротивления;

отбор лиц, желающих стать участниками движения сопротивления;

определение потребности в ресурсах, необходимых для подготовки, поддержки и ведения движения сопротивления;

организация выполнения приказов и директив по вопросам движения сопротивления;

участие в разработке законопроектов и других нормативно правовых актов по вопросам движения сопротивления.

Военнослужащие, правоохранители и все, кто будет выполнять задачи движения сопротивления, подчиняются командующему ССО ВСУ.

[ + – ] Командующему ССО будут подчиняться военные и правоохранители, участвующие в движении сопротивления Фото: АрміяInform

Кандидаты на должность командиров добровольческих формирований территориальных общин проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины.

В пояснительной записке к закону говорится об урегулировании вопроса денежного вознаграждения военным, несущим службу в особый период.

Фокус ранее писал о планах Минобороны Украины создать 150 батальонов территориальной обороны. Из них хотят сделать 25 бригад для защиты тыла.

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Кроме этого, Фокус рассказывал об учениях батальона теробороны под Киевом. Бойцы уверены, что полученные навыки пригодятся им в ближайшем будущем.