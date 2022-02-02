Бойцам теробороны Украины выдадут дополнительное вооружение: опубликован закон
Закон Украины "О национальном сопротивлении" расширяет полномочия командования Сил спецопераций и позволяет защищать страну бывшим участникам АТО, которые получили ранения.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон Украины №6302 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления". Об этом он написал в Facebook.
По словам Стефанчука, закон значительно увеличивает виды вооружений, которые получат бригады территориальной обороны в случае военных действий.
Документ позволяет участвовать в обороне Украины бывшим участникам антитеррористической операции, получившим ранения, добавил он.
"Это необходимое и вовремя принятое решение ввиду очередной волны агрессии России. Полноценному национальному сопротивлению быть. Вооруженная, умудренная и готовая противодействовать нация даст врагу отпор", – подчеркнул спикер Рады.
Что сказано в законе о нацсопротивлении?
В тексте опубликованного на сайте парламента закона Украины №6302, который отправили на подпись главе государства, нет перечня вооружения для теробороны.
Документ отводит ведущую роль в организации и ведении движения сопротивления Силам специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о формах, методах и средствах выполнения задач движения сопротивления, о взаимодействии ССО ВСУ с другими силами и средствами движения сопротивления является государственной тайной.
Закон делает гостайной информацию о закупках товаров, работ и услуг для нужд движения сопротивления. Эти сведения контролируются законом об оборонных закупках.
"Расходы на осуществление и обеспечение мероприятий по организации, подготовке, поддержанию и ведению движения сопротивления относятся к тайным расходам бюджета Украины, которые выделяются Министерству обороны Украины отдельным направлением на содержание ССО ВСУ", – указано в тексте.
На командование ССО ВСУ закон возлагает 15 контролирующих функций, вот основные:
- управление и поддержка действий движения сопротивления;
- отбор лиц, желающих стать участниками движения сопротивления;
- определение потребности в ресурсах, необходимых для подготовки, поддержки и ведения движения сопротивления;
- организация выполнения приказов и директив по вопросам движения сопротивления;
- участие в разработке законопроектов и других нормативно правовых актов по вопросам движения сопротивления.
Военнослужащие, правоохранители и все, кто будет выполнять задачи движения сопротивления, подчиняются командующему ССО ВСУ.
Кандидаты на должность командиров добровольческих формирований территориальных общин проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины.
В пояснительной записке к закону говорится об урегулировании вопроса денежного вознаграждения военным, несущим службу в особый период.
Фокус ранее писал о планах Минобороны Украины создать 150 батальонов территориальной обороны. Из них хотят сделать 25 бригад для защиты тыла.
Глава военного ведомства Алексей Резников заявлял об отсутствии необходимости в мобилизации в условиях вероятного военного вторжения России. Тренировочная мобилизация вызовет панику на улицах, полагает чиновник.
Кроме этого, Фокус рассказывал об учениях батальона теробороны под Киевом. Бойцы уверены, что полученные навыки пригодятся им в ближайшем будущем.