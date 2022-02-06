На страже своего дома. Силы территориальной обороны Украины запустили свой сайт

На веб-ресурсе можно найти информацию о том, как записаться в ТрО, какие документы для этого нужны и где находятся центры комплектования в каждом регионе страны.

У Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины появился свой сайт, содержащий необходимую информацию о том, как записаться в резерв.

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[ + – ] Сайт Сил теробороны

В частности, на веб-странице можно найти список документов, которые кандидат на вступление в территориальную оборону должен подготовить при походе в местный центр комплектования, адреса которых также указаны на сайте.

[ + – ] Перечень документов для вступления в тероборону

Помимо этого ресурс содержит раздел с ответами на вопросы по поводу теробороны. Там говорится о том, можно ли проходить боевую подготовку, используя собственное оружие, сколько времени занимают сборы и учения, можно ли записаться в тероборону не по месту прописки и т.д.

[ + – ] Ответы на вопросы

Например, в ответе на вопрос о том, будут ли служащие территориальной обороны привлечены к реальным боевым действиям, говорится, что ключевая особенность ТрО — защита своего дома.

"ТрО формируют местные жители, которые будут защищать свой дом, охранять объекты и будут воевать на территории своего района. Однако в случае крайней необходимости, по решению Главнокомандующего ВСУ Силы ТрО могут выполнять задания в других регионах", — говорится на сайте.

Также там отметили, что на данный момент разворачивается штат мирного времени, затем пройдет набор в резерв для особого периода, а после сформированного резерва будет рассматриваться вопрос о формировании добровольных территориальных общин ТрО.

Исходя из информации сервиса archive.org, самая ранняя сохраненная в сети копия датирована 4 июня 2021 года, как сайт теробороны он был оформлен уже в минувшем январе, а доступ к ресурсу открыли только сейчас.

Недавно мы сообщали, что бойцам теробороны намерены выдадут дополнительное вооружение.

Ранее Фокус подробно анализировал, какой должна быть территориальная оборона в Украине и чего ей не хватает на данный момент.