Мониторят небо над Харьковом: РФ установила радиолокационную станцию в 13 км от Украины (видео)

Станция РЛС контролирует воздушное пространство в радиусе 150 км, этого хватает, чтобы покрыть всю Харьковскую область и практически дойти до Полтавы.

В поселке Никольское (Белгородская область РФ) на видео попала радиолокационная станция (РЛС) дежурного режима "Каста-2Е2". Направление говорит о том, что они направлена на Харьков. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", где отслеживают военную обстановку в мире.

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На видео заметна большая РЛС, предназначенная для контроля воздушного пространства, определения координат и опознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах и их трассовых характеристик. Также станция выдает координаты и параметры движения целей на системы противовоздушной и противоракетной обороны.

[ + – ] Станция "Каста-2Е"

Исходя из направления, РЛС направлено на украинскую границу. Ее радиус действия составляет 150 км в круговом диапазоне. Расстояние от поселка Никольское до Харькова составляет 52 км, а до Украины — 13 км.

Также авторы опубликовали карту, на которой видно радиус охвата украинской территории российской радиолокационной станцией. Судя по ней, РЛС охватывает всю Харьковскую область и практически добивает до Полтавы.

[ + – ] Карта охвата российского РЛС

Напомним, в Минобороне РФ заявили об отводе войск от Украины, но исследователи и аналитики опровергают данные. Наоборот, российские войска продолжают накапливаться у украинских границ. Также телеканал CBS заявил, что российские войска начали выдвигаться на позиции для нападения.