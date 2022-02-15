Моніторять небо над Харковом: РФ встановила станцію радіолокації за 13 км від України (відео)

Станція РЛС контролює повітряний простір у радіусі 150 км, цього вистачає, щоб покрити всю Харківську область та практично дійти до Полтави.

У селищі Микільське (Білгородська область РФ) на відео потрапила станція радіолокації (РЛС) чергового режиму "Каста-2Е2". Напрямок свідчить про те, що вони направлені на Харків. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця", де відстежують військову обстановку у світі.

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На відео помітна велика РЛС, призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах та їх трасових характеристиках. Також станція видає координати та параметри руху цілей на системи протиповітряної та протиракетної оборони.

[ + – ] Станція "Каста-2Е"

Виходячи із напрямку, РЛС спрямовано на український кордон. Її радіус дії становить 150 км у круговому діапазоні. Відстань від селища Микільське до Харкова становить 52 км, а до України – 13 км.

Також автори опублікували карту, на якій видно радіус охоплення української території російською станцією радіолокації. Судячи з неї, РЛС охоплює всю Харківську область та практично досягає Полтави.

[ + – ] Карта охоплення російського РЛС

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили про відведення військ від України, але дослідники та аналітики спростовують дані. Навпаки, російські війська продовжують накопичуватись біля українських кордонів. Також телеканал CBS заявив, що російські війська почали висуватися на позиції для нападу.