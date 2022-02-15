Захищатимуть Харків від можливого вторгнення РФ понад 50 тисяч силовиків, — ЗМІ

Як пишуть журналісти, у місті представили план оборони, до нього увійдуть усі силові органи, враховуючи курсантів університету МВС та академії Нацгвардії.

У Харкові пройшла закрита нарада силових відомств, на якій обговорили координацію дій у разі вторгнення Росії до міста. Про це повідомляє Depo.Харків із посиланням на джерела.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією співрозмовника видання, нарада була вчора, 14 лютого. Під керівництвом начальника Управління СБУ у Харківській області, начальника штабу Антитерористичного центру регіону Романа Дудика було представлено план оборони Харкова.

До штабу оборони входить СБУ, поліція, військові всіх військових частин Харкова, льотчики-курсанти, курсанти університету МВС та академії Нацгвардії. Окремі завдання виконують Збройні сили, прикордонна служба, а також ветерани війни й активісти.

"У разі об'єднання цього угруповання, загальна чисельність оборони Харкова в перший же день перевищить 50 тисяч осіб", — заявило джерело.

Також співрозмовник журналістів заявив, що Харків захищено. Усі підрозділи забезпечені озброєнням, бронетехнікою, протитанковими засобами та протиракетною обороною.

Нагадаємо, 5 лютого у Харкові пройшов Марш єдності, на який прийшли понад 5 тисяч осіб. Люди демонстрували єдність і натомість ймовірності російського вторгнення. Дослідники виявили, що Росія встановила станцію РЛС за 13 км від України. Вона відстежує ситуацію в небі над Харківщиною.

Також у Харкові пройшов тренінг для цивільних, на якому навчали тактичної медицини, картографії та поводження зі зброєю.