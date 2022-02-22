Великобритания готова обрушить кибератаки на Россию в случае вторжения в Украину, - Уоллес

Британские спецслужбы готовы атаковать в ответ, заявил государственный секретарь по обороне Великобритании.

Великобритания готовится провести кибератаки на Россию после вторжения российских войск в Украину. Об этом пишет издание Independent, ссылаясь на заявление государственного секретаря по обороне Бена Уоллеса (должность аналогична министру обороны).

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Во время выступления в Палате общин один из депутатов призвал Бена Уоллеса зеркально отвечать на киберугрозы со стороны России. В ответ госсекретарь заявил, что Великобритания уже увеличивает "наступательные кибервозможности" на базе в северо-западной части Англии. Однако кибератака начнется лишь в том случае, если Россия первая ударит по британским компьютерным сетям после наступления на Украину.

"Я солдат — меня всегда учили, что лучшая часть защиты — это нападение", — отметил Бен Уоллес.

Как утверждает руководитель оборонного сектора, у британцев есть серьезные причины для беспокойства из-за подготовки России к вторжению на территорию Украины, которое "приведет к гуманитарному кризису и массовым страданиям". В то же время, он призвал сократить присутствие сил НАТО на границе с Украиной, как только россияне отступят.

"Мы не разместили 165 000 военнослужащих около границ суверенной страны и не приставили ствол к голове демократически избранного правительства", — обратился Уоллес к бывшему лидеру лейбористов Джереми Корбину.

Госсекретарь по обороне добавил, что в случае вторжения в Украину Великобритания усилит санкции, которые не прекратятся до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию. В частности, компании, связанные с Кремлем и режимом Владимира Путина, попадут по ограничения в случае объявления бесполетной зоны над Украиной, блокады портов или запрета свободной торговли.

"У России не должно быть никаких иллюзий: угроза целостности суверенной нации, будь то в воздухе или на море, — это то же самое, что угроза ей на суше", — подчеркнул Бен Уоллес. — "Россия сделала это, нам нечего деэскалировать — пусть это делает Россия".

По его словам, правительство Великобритании пока не утвердило пакет санкций, ведь хочет согласовать его с Европейским союзом. Однако Владимир Путин проигрывает дипломатическую борьбу, независимо от вторжения, ведь НАТО усиливает восточный фланг, а Россия практически изолирована на международном уровне.

"Беларусь — их единственный союзник. Если вы хотите побыть наедине с собой и обставить всех вокруг, вы закончите как Северная Корея", — предупредил глава оборонного ведомства.

В марте 2021 года Бен Уоллес пообещал, что национальные киберсилы станут основой обороны и наступательных операций Центра правительственной связи Великобритании — спецслужбы, отвечающей за радиоэлектронную разведку, а также информационную защиту государственных органов и армии. Как уверяет секретарь, в настоящее время Центр запущен и продолжает расширяться.

Ранее появилась информация, что хакеры планируют атаковать украинские сайты 22 февраля. Как считает правительственная команда CERT-UA, под "прицелом" находятся ресурсы органов власти, банков и оборонных предприятий, размещенных на домене ".ua".

На прошлой неделе США и Великобритания заявили, что кибератаку на Украину 15 февраля устроила Россия. Как выяснили зарубежные специалисты, данные на украинские IP-адреса и домены были направлены инфраструктурой ГРУ.