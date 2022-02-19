США и Великобритания заявили, что кибератаку на Украину 15 февраля устроила Россия

Американские и британские специалисты пришли к выводу, что в DDoS-атаке задействовали инфраструктуру Главного разведывательного управления РФ.

Правительство США считает Россию причастной к масштабной кибертаке, которая затронула украинские сайты 15 февраля. Подробности заместитель советника президента по национальной безопасности Энн Нойбергер раскрыла в пресс-брифинге, опубликованном на сайте Белого дома.

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Американские власти осведомлены о DDoS-атаке, которая вызвала сбой в работе сервисов в Министерстве обороны Украины и государственных банков. По словам Энн Нойбергер, у США есть техническая информация, которая связывает атаку с Главным разведывательным управлением России (ГРУ) — специалисты засекли, как инфраструктура ведомства передавала большие объемы данных на украинские IP-адреса и домены. Они поделились полученными свидетельствами с Украиной и европейскими партнерами.

В Белом доме предполагают, что российские хакеры нацелились на украинское правительство, военные сети и объекты критически важной инфраструктуры, чтобы собирать разведданные и готовиться к диверсионным кибероперациям. Последние могут начаться, если Россия перейдет к полномасштабному наступлению.

"Россия любит оставаться в тени и рассчитывает на долгий процесс поиска виновных, чтобы продолжать продолжать свое агрессивное поведение в отношении Украины в киберпространстве, в том числе готовиться к потенциальному вторжению", — подчеркнула Энн Нойбергер.

Она добавила, что США сотрудничает с союзниками, чтобы пресекать и своевременно реагировать на киберугрозы. В частности, обменивается информацией о методах хакеров и способах быстрого выявления вредоносной активности.

МИД Великобритании также заявил на своем официальном сайте, что к DDoS-атакам на украинские ресурсы причастно ГРУ:

"Атака продемонстрировала продолжающееся пренебрежение суверенитетом Украины. Эта деятельность является еще одним примером агрессивных действий России против Украины".

15 февраля ряд украинских сайтов пострадал из-за масштаб ной DDoS-атаки. СБУ пришла к выводу, что за ней стоят иностранные спецслужбы, однако не смогла подтвердить причастность России.

В CERT-UA рассказали, какие атаки хакеры применили 15 февраля, помимо DDoS. Правительственная команда обнаружила в произошедшем признаки информационно-психологической операции.