В СБУ уверены, что за DDoS-атаками 15 февраля стоят иностранные спецслужбы

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ отметил, что украинские правоохранители "видят след иностранных спецслужб". Но в Госспецсвязи не могут подтвердить факт атаки с территории РФ.

Во время совместного брифинга Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ касательно хакерских атак 15 февраля Виктор Жора, зампред Госспецсвязи по вопросам цифровизации, заявил, что "Госспецсвязи не может подтвердить информацию о том, что российские хакеры взломали сети критической инфраструктуры Украины", передает Фокус.

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В то же время Илья Витюк, начальник Департамента кибербезопасности СБУ сообщил: "Мы видим след иностранных спецслужб. Есть отдельные признаки схожести этой атаки с теми, что были 14 января. Мы видим сходство по инфраструктуре, которая использовалась тогда".

По словам Витюка, пока рано говорить о конкретных исполнителях. Однако исходя из того, что стоимость такой атаки достигает миллионов долларов, хакер-одиночка или группа хакеров не смогли бы позволить себе потратить такие средства, чтобы реализовать атаку, уверил Витюк.

"Такие атаки проводят государства при помощи спецслужб и специально созданной инфраструктуры", – подчеркнул он.

[ + – ] Запись эфира пресс-брифинга

Виктор Жора отметил, что ДДОС-атака 15 февраля длится более суток. Однако утечки данных или их искажения в ходе кибернападения зафиксировано не было, прокомментировал он, хотя такого рода атаки часто используются именно для "маскировки" деструктивных действий, например кражи данных.

"Сайт Минобороны был отключен от внешней сети для предотвращения распространения кибератаки. Сайт не поврежден, его полноценная работа будет возобновлена ​​в ближайшее время", – сказал Виктор Жора.

Также Жора добавил, что сайты госведомств не работали некоторое время потому, что их отключили "с целью недопущения распространения атаки и нанесения большего ущерба информационным ресурсам". Кроме того, хакеры пытались атаковать сайты СБУ, Службы внешней разведки, но их атаки были оперативно отражены, заметил Жора.

Зампред Госспецсвязи добавил, что ДДОС-атака 15 февраля длится более суток.

"Атака была скоординированной. Ситуация была под контролем, и Украина справилась. Мы сталкиваемся с совершенно беспрецедентными случаями атак. Убежден, что Украина в этой киберагрессии выстоит, – резюмировал Виктор Жора.

Ранее мы сообщали о том, что нардеп председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко отметил в комментарии "Украина 24", что DDoS-атака 15 февраля могла вестись из любой точки мира, и даже с территории Украины.