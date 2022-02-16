"Кибератаку 15 февраля могли совершить и из Украины", — Федиенко

Для DDoS-атак хакеры создают в киберпространстве сеть ботов, а сами при этом могут находиться где угодно, заявил нардеп Александр Федиенко.

Народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко рассказал о масштабах кибератаки 15 февраля. Он прокомментировал ситуацию в эфире телеканала "Украина 24".

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"Я не могу сказать, что это была самая масштабная кибератака. Был ограничен доступ к определенному количеству государственных ресурсов и частных финансовых учреждений. Обычная кибератака, такие, кстати, каждый день происходят у нас в Украине. Просто сейчас, именно в тот день, она охватила те ресурсы, которые более чувствительны к населению. Особенно это финансовые учреждения, тот же "ПриватБанк" был немного парализован", — заявил нардеп.

По его словам, украинские специалисты по кибербезопасности профессионально выполнили работу, в частности, Госспецсвязи. Благодаря им около часа ночи 16 февраля все уже работало "более-менее нормально".

Как сообщил Reuters, США предложили Украине помощь в расследовании хакерской атаки. Александр Федиенко объяснил, что в таких случаях сотрудничество между странами заключается в обмене информацией.

"Я не могу утверждать или опровергнуть, что кибератака была из той или иной страны. Если мы говорим о том типе атак, который произошел, человек может находиться в любой стране, он формирует сеть ботов, и они могут атаковать с территории любой страны. К слову, эти атаки могли быть с территории нашей страны, если была сформирована соответствующая бот-сеть", — рассказал Александр Федиенко.

Нардеп добавил, что в Украине регулярно проводятся учения по кибербезопасности, хотя о них публично не рассказывают. Кроме того, в ближайшем будущем готовятся подать неотложный законопроект по вопросам кибербезопасности, а также адресного государственного пространства.

"Давно уже пора навести в них порядок, потому что за годы независимости там действительно произошел бардак. Но будем надеяться, что после принятия соответствующего закона мы там наведем порядок, и государственные информационные ресурсы станут еще более защищенными", — подчеркнул Александр Федиенко.

15 февраля информационные ресурсы Украины подверглись мощной DDOS-атаке. Как сообщила Госспецсвязь, пострадали сайты Минобороны, МВД, ВСУ, "ПриватБанка" и "Ощадбанка".

В Минобороны объяснили, почему хакерам удалось совершить DDoS-атака: они обнаружили уязвимости в коде сайта ведомства. Специалисты настроили дополнительные методы защиты и попытались возобновить работу веб-портала.

Как заявили эксперты, в результате кибератаки Украина потеряла персональные и критически важные данные, вопреки заявлениям Минцифры. DDoS-атаки опасны тем, что нацелены на вывод из строя важных систем и объектов инфраструктуры, иногда даже на полное прекращение их работы. По мнению Артема Карпинского, инцидент с вирусом notPetya в 2017-м ничему не научила наше государство, именно поэтому Украина сильно пострадала в 2022 году.