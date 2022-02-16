"Кібератаку 15 лютого могли зробити і з України", — Федієнко

Для DDoS-атак хакери створюють у кіберпросторі мережу ботів, а самі водночас можуть бути де завгодно, заявив нардеп Олександр Федієнко.

Народний депутат від партії "Слуга народу" та голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко розповів про масштаби кібератаки 15 лютого. Він прокоментував ситуацію в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Я не можу сказати, що це була наймасштабніша кібератака. Обмежили доступ до певної кількості державних ресурсів та приватних фінансових установ. Звичайна кібератака, такі, до речі, щодня відбуваються в нас в Україні. Просто зараз, саме того дня, вона охопила ті ресурси, які є чутливішими до населення. Особливо це фінансові установи, той же "ПриватБанк" трохи паралізували", — заявив нардеп.

За його словами, українські фахівці з кібербезпеки професійно виконали роботу, зокрема з Держспецзв'язку. Завдяки їм близько першої години ночі 16 лютого все вже працювало "більш-менш нормально".

Як повідомив Reuters, США запропонували Україні допомогу в розслідуванні хакерської атаки. Олександр Федієнко пояснив, що в таких випадках співпраця між країнами полягає в обміні інформацією.

"Я не можу стверджувати або спростувати, що кібератака була з тієї чи іншої країни. Якщо ми говоримо про той тип атак, який стався, людина може знаходитися в будь-якій країні, вона формує мережу ботів, і вони можуть атакувати з території будь-якої країни. Словом, ці атаки могли бути з території нашої країни, якщо сформували відповідну бот-мережу", — розповів Олександр Федієнко.

Нардеп додав, що в Україні регулярно проводять навчання з кібербезпеки, хоч про них публічно не розповідають. Крім того, найближчим часом готують подати невідкладний законопроєкт з питань кібербезпеки, а також адресного державного простору.

"Давно вже час навести в них порядок, тому що за роки незалежності там справді стався бардак. Але сподіватимемося, що після ухвалення відповідного закону ми там наведемо порядок, і державні інформаційні ресурси стануть ще захищенішими", — наголосив Олександр Федієнко.

15 лютого інформаційні ресурси України зазнали потужної DDOS-атаки. Як повідомив Держспецзв'язок, постраждали сайти Міноборони, МВС, ЗСУ, "ПриватБанку" та "Ощадбанку".

У Міноборони пояснили, чому хакерам вдалося зробити DDoS-атака : вони виявили вразливість у коді сайту відомства. Фахівці налаштували додаткові методи захисту та спробували відновити роботу вебпорталу.

Як заявили експерти, в результаті кібератаки Україна втратила персональні та критично важливі дані, всупереч заявам Мінцифри. DDoS-атаки небезпечні тим, що націлені на виведення з ладу важливих систем та об'єктів інфраструктури, іноді навіть на повне припинення їхньої роботи. На думку Артема Карпинського, інцидент з вірусом notPetya у 2017 році нічому не навчив нашу державу, саме тому Україна сильно постраждала у 2022 році.