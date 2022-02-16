У СБУ впевнені, що за DDoS-атаками 15 лютого стоять іноземні спецслужби

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ зазначив, що українські правоохоронці "бачать слід іноземних спецслужб". Але у Держспецзв'язку не можуть підтвердити факт атаки з території РФ.

Під час спільного брифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв'язку, Кіберполіції, РНБО та НБУ щодо хакерських атак 15 лютого Віктор Жора, заступник голови Держспецзв'язку з питань цифровізації, заявив, що "Держспецзв'язку не може підтвердити інформацію про те, що російські хакери зламали мережі критичної інфраструктури України, передає Фокус.

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Водночас Ілля Вітюк, начальник Департаменту кібербезпеки СБУ повідомив: "Ми бачимо слід іноземних спецслужб. Є окремі ознаки схожості цієї атаки з тими, що були 14 січня. Ми бачимо подібність до інфраструктури, яка тоді використовувалася".

За словами Вітюка, поки що рано говорити про конкретних виконавців. Однак, виходячи з того, що вартість такої атаки досягає мільйонів доларів, хакер-одинак або група хакерів не змогли б дозволити собі витратити такі кошти, щоб реалізувати атаку, запевнив Вітюк.

"Такі атаки проводять держави за допомогою спецслужб та спеціально створеної інфраструктури", – наголосив він.

Віктор Жора зазначив, що ДДОС-атака 15 лютого триває понад добу. Проте витоку даних або їх спотворення в ході кібернападу зафіксовано не було, прокоментував він, хоча такі атаки часто використовуються саме для "маскування" деструктивних дій, наприклад крадіжки даних.

"Сайт Міноборони було відключено від зовнішньої мережі для запобігання розповсюдженню кібератаки. Сайт не пошкоджений, його повноцінна робота буде відновлена ​​найближчим часом", — сказав Віктор Жора.

Також Жора додав, що сайти держвідомств не працювали деякий час тому, що їх відключили "з метою недопущення поширення атаки та заподіяння більших збитків інформаційним ресурсам". Крім того, хакери намагалися атакувати сайти СБУ, Служби зовнішньої розвідки, але їхні атаки були оперативно відбиті, зауважив Жора.

Заступник голови Держспецзв'язку додав, що ДДОС-атака 15 лютого триває більше доби.

"Атака була скоординованою. Ситуація була під контролем, і Україна впоралася. Ми стикаємося з абсолютно безпрецедентними випадками атак. Переконаний, що Україна в цій кіберагресії вистоїть", — резюмував Віктор Жора.

Раніше ми повідомляли про те, що нардеп та голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко зазначив у коментарі "Україна 24", що DDoS-атака 15 лютого могла відбуватися з будь-якої точки світу, і навіть з території України.