Хакеры планируют атаковать украинские сайты 22 февраля: CERT-UA

Специалисты полагают, что веб-ресурсы госсектора, банковского сектора, сектора обороны, размещенные в зоне .ua, могут подвергнуться дефейсу.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, размещенных в зоне .ua. Киберэксперты считают, что атаки планируются на 22 февраля.

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На сайте Raidforums украинскими специалистами из CERT-UA было обнаружено сообщение, в котором шла речь о проведении кибератаки 22 февраля. На данный момент сообщение и ветка комментариев под ним удалены.

[ + – ] Сообщение о планируемой атаке, размещенное на Raidforums

"В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Исходя из контекста, планируется дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua", — говорится в заявлении CERT-UA.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины просит срочно связываться с ней, в случае обнаружения признаков кибератак или аномальных действий в ваших информационных системах.

"В случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий по отношению к информационно-коммуникационным системам, просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA", — говорится в заявлении Госспецсвязи.

Напомним, что 15 февраля были атакованы сервисы ПриватБанка, ОщадБанка, а также сайты ВСУ, Минобороны, портал "Дія". DDoS-атака длилась в течение суток.

За месяц до этого, 14 января, многие сайты украинских ведомств подверглись так называемому дефейсу, когда главные страницы веб-ресурсов были заменены, а доступ к самим ресурсам — заблокирован. На всех атакованных сайтах появилось сообщение на трех языках о том, что данные всех украинских граждан "слиты".