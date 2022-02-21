Хакери планують атакувати українські сайти 22 лютого: CERT-UA

Фахівці вважають, що вебресурси держсектора, банківського сектора, сектора оборони, розміщені в зоні .ua, можуть зазнати дефейсу.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, розміщені в зоні .ua. Кіберексперти вважають, що атаки плануються на 22 лютого.

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На сайті Raidforums українськими фахівцями із CERT-UA було виявлено повідомлення, у якому йшлося про проведення кібератаки 22 лютого. Наразі повідомлення та гілка коментарів під ним видалені.

[ + – ] Повідомлення про заплановану атаку, розміщене на Raidforums

"У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного сектора, банківського сектора, сектора оборони. Виходячи з контексту, планується дефейс вебресурсів, що розміщуються в зоні .ua", — ідеться у заяві CERT-UA.

Урядова команда реагування на надзвичайні події України просить терміново зв'язуватися з нею в разі виявлення ознак кібератак або аномальних дій у ваших інформаційних системах.

"У разі будь-яких кіберинцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA", — ідеться в заяві Держспецзв'язку.

Нагадаємо, що 15 лютого були атаковані сервіси ПриватБанку, ОщадБанку, а також сайти ЗСУ, Міноборони, портал "Дія". DDoS-атака тривала протягом доби.

За місяць до цього, 14 січня, багато сайтів українських відомств зазнали так званого дефейсу, коли головні сторінки вебресурсів були замінені, а доступ до самих ресурсів заблокований. На всіх атакованих сайтах з'явилося повідомлення трьома мовами про те, що дані всіх українських громадян "злиті".