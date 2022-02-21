Хакери планують атакувати українські сайти 22 лютого: CERT-UA
Фахівці вважають, що вебресурси держсектора, банківського сектора, сектора оборони, розміщені в зоні .ua, можуть зазнати дефейсу.
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, розміщені в зоні .ua. Кіберексперти вважають, що атаки плануються на 22 лютого.
На сайті Raidforums українськими фахівцями із CERT-UA було виявлено повідомлення, у якому йшлося про проведення кібератаки 22 лютого. Наразі повідомлення та гілка коментарів під ним видалені.
"У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного сектора, банківського сектора, сектора оборони. Виходячи з контексту, планується дефейс вебресурсів, що розміщуються в зоні .ua", — ідеться у заяві CERT-UA.
Урядова команда реагування на надзвичайні події України просить терміново зв'язуватися з нею в разі виявлення ознак кібератак або аномальних дій у ваших інформаційних системах.
"У разі будь-яких кіберинцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA", — ідеться в заяві Держспецзв'язку.
Нагадаємо, що 15 лютого були атаковані сервіси ПриватБанку, ОщадБанку, а також сайти ЗСУ, Міноборони, портал "Дія". DDoS-атака тривала протягом доби.
За місяць до цього, 14 січня, багато сайтів українських відомств зазнали так званого дефейсу, коли головні сторінки вебресурсів були замінені, а доступ до самих ресурсів заблокований. На всіх атакованих сайтах з'явилося повідомлення трьома мовами про те, що дані всіх українських громадян "злиті".