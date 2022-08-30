"Семейные обстоятельства": гауляйтер Запорожья Балицкий сбежал из Мелитополя в Крым

Переезд представитель оккупационной администрации Запорожской области объяснил "семейными обстоятельствами". О своей безопасности он начал беспокоиться после первых убийств херсонских коллаборационистов.

Руководитель оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий перебрался из временно оккупированного Мелитополя на крымский полуостров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Балицкий выложил видеообращение, но после волны критики и гневных комментариев поспешил его удалить.

[ + – ] Скриншот поста Балицкого.

Теперь гауляйтер оккупированной части Запорожской области будет действовать с территории аннексированного полуострова, а свой переезд он объяснил "семейными обстоятельствами".

Предположительно, видеообращение бывший народный депутат Верховной Рады записывал уже из дома сына в Крыму.

После первых убийств коллаборационистов в Херсоне Балицкий из соображений личной безопасности уже обращался к своему российскому начальство с просьбой о переезде.

Напомним, что, по сообщениям блогера и активиста Сергея Стерненко, коллаборационист Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона и сейчас находится в Воронеже. Блогер отметил, что свои видео так называемый руководитель Херсонской области записывал из гостиницы российского областного центра.

Ранее Фокус сообщал, что Стремоусов заявил о подготовке Херсонской области к референдуму о вступлении в РФ. При этом представитель оккупационной администрации с уверенностью и безапелляционно заявил, что по результатам голосования оккупированный регион Украины непременно станет частью РФ.