Колаборант Балицький втік із Мелітополя до Криму, але його повернули під конвоєм (відео)

За словами мера міста Івана Федорова, керівника окупаційної адміністрації Запорізької області повернули 1 вересня, але після цього він знову зник.

Так званий "керівник адміністрації Запорізької області" Євген Балицький втік із окупованого Мелітополя до Криму, проте росіяни повернули його назад під конвоєм. Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Іван Федоров.

За словами Федорова, колаборанта повернули 1 вересня.

"Після від'їзду його повернули під конвоєм на 1 вересня, щоб він здався, що він живий, здоровий. І після цього знову пропав", — прокоментував градоначальник.

Як наголосив Федоров, після цього, аж до сьогодні, Балицького вже не бачили в окупованому Мелітополі.

Вже до цього колаборант просився у своїх кураторів працювати "на відстані" — з безпечнішого місця.

"Очевидно, йому це дозволили. Будь-якої миті, як тільки буде потрібно, під конвоєм його вкотре привезуть і показуватимуть. Як мавпочку на пляжі", — уточнив український мер.

Нагадаємо, про те, що гауляйтер Запоріжжя Балицький втік із Мелітополя до Криму, стало відомо 30 серпня. Переїзд представник окупаційної адміністрації Запорізької області пояснив "сімейними обставинами". Про свою безпеку він почав турбуватися після перших вбивств херсонських колабораціоністів.

Раніше блогер та активіст Сергій Стерненко розповів, що колабораціоніст Кирило Стремоусов втік з Херсона до Воронежа. Блогер зазначив, що свої відео так званий керівник Херсонської області записував із готелю російського обласного центру.