"Банальна причина": у ВПС розповіли, навіщо росіяни застосовують Х-55 з ядерними макетами
Окупанти, як припустив речник Командування ЗСУ Юрій Ігнат, намагаються виснажити українську ППО, запускаючи одночасно кілька типів ракет.
ЗС РФ під час масованого обстрілу України цілеспрямовано використовують авіаційні крилаті ракети Х-55 з імітаторами ядерної бойової частини. Про це 27 січня в ефірі Національного телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, росіяни обстрілюють Україну крилатими ракетами Х-55 з імітаторами ядерних бойових частин, намагаючись виснажити та розосередити українські системи ППО.
Як приклад Ігнат навів ситуацію, коли ЗС РФ випустили кілька снарядів одночасно, серед яких були як Х-55, так і Х-101.
"Щоб розосередити (використовують Х-55 з габаритними макетами — ред.), в першу чергу нашу ППО, вона може використовуватися і як помилкова мета. Припустимо, ракети летять у кількості 5 штук, з них можуть бути дві Х-55 і три Х-101, які летять маршрутом. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети. Навіть така банальна причина може бути", — продовжив Ігнат, пояснюючи тактику ракетних ударів по Україні.
Спікер Командування ЗСУ також припустив, що росіяни можуть використовувати снаряди з імітаторами через дефіцит високоточних ракет типу "Калібр". Ігнат нагадав, що Х-55 оснащена ядерною боєголовкою, а її більш модернізованою версією є Х-555.
"Ці ракети використовують, ми вже бачили докази. Вони, природно, виймають або не ставлять ядерну частину, використовуючи якийсь там імітатор, щоб відповідало за вагою і щоб не впливало на аеродинамічні якості ракети", — резюмував спікер відомства.
Напередодні тематичне видання Defence Express коментувало масований обстріл України 26 січня і стверджувало, що під Києвом збили чергову авіаційну ракету Х-55, яка була оснащена імітатором ядерної бойової частини. За даними журналістів, уламки знищеного системами ППО снаряда впали у районі Борисполя.
Окремо варто зазначити, що ЗС РФ, здійснюючи масований обстріл України 26 січня, випустили 55 ракет різного базування, зокрема гіперзвукові Х-47 "Кинжал", здатні нести ядерний заряд.