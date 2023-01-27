"Банальна причина": у ВПС розповіли, навіщо росіяни застосовують Х-55 з ядерними макетами

Окупанти, як припустив речник Командування ЗСУ Юрій Ігнат, намагаються виснажити українську ППО, запускаючи одночасно кілька типів ракет.

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ЗС РФ під час масованого обстрілу України цілеспрямовано використовують авіаційні крилаті ракети Х-55 з імітаторами ядерної бойової частини. Про це 27 січня в ефірі Національного телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни обстрілюють Україну крилатими ракетами Х-55 з імітаторами ядерних бойових частин, намагаючись виснажити та розосередити українські системи ППО.

Як приклад Ігнат навів ситуацію, коли ЗС РФ випустили кілька снарядів одночасно, серед яких були як Х-55, так і Х-101.

"Щоб розосередити (використовують Х-55 з габаритними макетами — ред.), в першу чергу нашу ППО, вона може використовуватися і як помилкова мета. Припустимо, ракети летять у кількості 5 штук, з них можуть бути дві Х-55 і три Х-101, які летять маршрутом. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети. Навіть така банальна причина може бути", — продовжив Ігнат, пояснюючи тактику ракетних ударів по Україні.

Спікер Командування ЗСУ також припустив, що росіяни можуть використовувати снаряди з імітаторами через дефіцит високоточних ракет типу "Калібр". Ігнат нагадав, що Х-55 оснащена ядерною боєголовкою, а її більш модернізованою версією є Х-555.

"Ці ракети використовують, ми вже бачили докази. Вони, природно, виймають або не ставлять ядерну частину, використовуючи якийсь там імітатор, щоб відповідало за вагою і щоб не впливало на аеродинамічні якості ракети", — резюмував спікер відомства.

Напередодні тематичне видання Defence Express коментувало масований обстріл України 26 січня і стверджувало, що під Києвом збили чергову авіаційну ракету Х-55, яка була оснащена імітатором ядерної бойової частини. За даними журналістів, уламки знищеного системами ППО снаряда впали у районі Борисполя.

Окремо варто зазначити, що ЗС РФ, здійснюючи масований обстріл України 26 січня, випустили 55 ракет різного базування, зокрема гіперзвукові Х-47 "Кинжал", здатні нести ядерний заряд.