По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, американские медиа делают свою работу лучше, чем российские.

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Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров утверждает, что Российская Федерация готова к ядерной и полевой войне, однако не готова к информационной. Об этом депутат сказал эфире российской радиостанции "Говорит Москва".

Федоров отметил, что западные средства массовой информации функционируют более эффективно, нежели российские.

"Мы вообще не готовы к информационной войне в принципе. К ядерной войне готовы, к полевой войне готовы, к информационной — не готовы. Хотя информационная часть войны является таким же важнейшим составляющим военных действий, если не главным. Мы эту войну проиграли", — сказал депутат Госдумы.

Евгений Федоров заявил, что информационная часть войны является важным элементом противостояния и добавил, что у США куда больше ресурсов в сфере медиа, чем у РФ.

"Надо войти в эту ситуацию совершенно по-новому, создав систему борьбы, переосмыслить сам подход", — считает Федоров.

Напомним, что 26 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием.

Фокус также писал, что 29 декабря белорусский оппозиционер Павел Латушко сообщил о намерении Владимира Путина и Александра Лукашенко разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Еще мы писали о том, что по мнению бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, Владимир Путин не применит ядерное оружие, так как это приведет к "полному экономическому криогенному параличу". Об этом политик заявил 19 января, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.