За словами депутата Держдуми Євгена Федорова, американські медіа роблять свою роботу краще, ніж російські.

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Член комітету Державної думи з бюджету й податків Євген Федоров стверджує, що Російська Федерація готова до ядерної та польової війни, проте не готова до інформаційної. Про це депутат сказав ефірі російської радіостанції "Говорить Москва".

Федоров зазначив, що західні засоби масової інформації функціонують ефективніше, ніж російські.

"Ми взагалі не готові до інформаційної війни в принципі. До ядерної війни готові, до польової війни готові, до інформаційної — не готові. Хоча інформаційна частина війни є такою ж найважливішою складовою воєнних дій, якщо не головною. Ми цю війну програли", — сказав депутат Держдуми.

Євген Федоров заявив, що інформаційна частина війни є важливим елементом протистояння й додав, що в США значно більше ресурсів у сфері медіа, ніж у РФ.

"Треба увійти в цю ситуацію абсолютно по-новому, створивши систему боротьби, переосмислити сам підхід", — вважає Федоров.

Нагадаємо, що 26 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю.

Фокус також писав, що 29 грудня білоруський опозиціонер Павло Латушко повідомив про намір Володимира Путіна й Олександра Лукашенка розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

Ще ми писали про те, що, на думку колишнього британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, Володимир Путін не застосує ядерну зброю, оскільки це призведе до "повного економічного кріогенного паралічу". Про це політик заявив 19 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.