За однієї умови: прем'єр Угорщини розповів, коли Путін застосує ядерну зброю

Угорський прем'єр заявив, що він не вірить у самостійну перемогу України проти Росії, тому він не відкидає введення військ НАТО на українську територію, якщо російський наступ буде успішним.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війська НАТО в майбутньому можуть бути введені в Україну попри те, що зараз це звучить, як фантастика. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє The American Conservative.

Угорський прем'єр заявив, що він не вірить в українську перемогу над Росією та вважає, що Україна поступово перетворюється на "некеровану руїну".

Також він сказав, що Москва не може допустити, щоб Україна стала членом НАТО, але водночас уже минув час, коли Росія могла б завоювати українців і поставити свій уряд у Києві.

"Якби Росія здобула швидку перемогу, це було б можливо, але зараз це безнадійно", — зазначив угорський прем'єр.

Крім того, Орбан не виключив, що в майбутньому війська НАТО можуть брати безпосередню участь у війні. Він вважає, що якщо весняний наступ Росії буде успішним, то країни НАТО мають розглянути відправку військ до України.

"Сьогодні це звучить шалено, але якщо ви подивитеся на тенденцію того, як ми сюди потрапили, сьогодні цього не можна виключати... Захід перебуває в стані війни з Росією. Така реальність. Щодня ми проникаємо все глибше й глибше", — сказав він.

Угорський прем'єр заявив, що західні країни вже перебувають у стані війни в Україні, оскільки допомагають українцям захиститися від російської агресії та в майбутньому можуть прямо взяти участь у війні. Він заявив, що західні лідери "грають у небезпечну гру із самими собою, Росією та західною громадською думкою".

Орбан зазначив, що особисто він проти того, щоб країни заходу брали пряму участь у війні, оскільки "ніхто не вийде з цієї війни переможцем".

Прем'єр-міністр Угорщини також сказав, що російський лідер Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю.

Орбан додав, що попри успішний контрнаступ українців він не вірить, що цього можна буде досягати в довгостроковій перспективі. Він заявив, що Росія має потужний ВПК і росіяни завжди слабкі на початку війни, але потім "їх неможливо зупинити".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 27 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна продовжує співпрацювати з російською державною енергетичною компанією "Росатом", тому має намір блокувати будь-які санкції Європейського союзу щодо цього сектору.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що в грудні 2022 року глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що проросійська позиція Угорщини не зміниться, поки Віктор Орбан буде на посаді прем'єр-міністра країни. Кулеба зазначив, що Орбан вибрав свій шлях і не відмовиться від нього.