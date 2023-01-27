При одном условии: премьер Венгрии рассказал, когда Путин применит ядерное оружие

Венгерский премьер заявил, что он не верит в самостоятельную победу Украины против России, поэтому он не исключает введения войск НАТО на украинскую территорию, если российское наступление будет успешным.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войска НАТО в будущем могут быть введены в Украину, несмотря на то, что сейчас это звучи как фантастика. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает The American Conservative.

Венгерский премьер заявил, что он не верит в украинскую победу над Россией и считает, что Украина постепенно превращается в "неуправляемую руину".

Также он сказал, что Москва не может допустить, чтобы Украина стала членом НАТО, но вместе с тем уже прошло время, когда Россия могла бы завоевать украинцев и поставить свое правительство в Киеве.

"Если бы Россия одержала быструю победу, это было бы возможно, но сейчас это безнадежно". — отметил венгерский премьер.

Кроме того, Орбан не исключил, что в будущем войска НАТО могут принять непосредственное участие в войне. Он полагает, что если весеннее наступление России будет успешным, то страны НАТО должны будут рассмотреть отправку войск в Украину.

"Сегодня это звучит безумно, но если вы посмотрите на тенденцию того, как мы сюда попали, сегодня этого нельзя исключать…Запад находится в состоянии войны с Россией. Такова реальность. Ежедневно мы проникаем все глубже и глубже", — сказал он.

Венгерский премьер заявил, что западные страны уже находятся в состоянии войны в Украине, поскольку помогают украинцам защититься от российской агрессии и в будущем могут прямо принять участие в войне. Он заявил, что западные лидеры "играют в опасную игру с самим собой, Россией и западным общественным мнением".

Орбан отметил, что лично он против того, чтобы страны запада принимали прямое участие в войне, поскольку "никто не выйдет из этой войны победителем".

Премьер-министр Венгрии также сказал, что российский лидер Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием.

Орбан добавил, что несмотря на успешное контрнаступление украинцев, он не верит, что этого можно будет добиваться в долгосрочной перспективе. Он заявил, что у России мощный ВПК и россияне всегда слабы в начале войны, но потом "их невозможно остановить".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна продолжает сотрудничать с российской государственной энергетической компанией "Росатом", поэтому намерен блокировать любые санкции Европейского союза в отношении этого сектора.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что в декабре 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пророссийская позиция Венгрии не изменится пока Виктор Орбан будет на посту премьер-министра страны. Кулеба отметил, что Орбан выбрал свой путь и не откажется от него.