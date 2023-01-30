ЗС РФ завдали удару по Харкову: ракета потрапила в житловий будинок, – мер (фото, відео)

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, на місці події почалася пожежа. За попередньою інформацією, є постраждалі.

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Увечері 29 січня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Харкову. Одна з ракет потрапила до житлового будинку, внаслідок чого почалася пожежа. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram.

За даними глави міста, під ударом ЗС РФ опинився Київський район. За попередньою інформацією є постраждалі.

Місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео з місця влучення, на яких зафіксовано сильне загоряння.

[ + – ] Ракета влучила в житловий будинок у Харкові

[ + – ] Пожежа у житловому будинку Харкова

Про подію також повідомив голова Харківської міської адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Харкові, ймовірно, ракетою С-300.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Харків ракетами С-300

Синєгубов уточнив, що станом на 00:10 30 січня відомо про трьох постраждалих.Також повідомляється про одного загиблого.

"На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", — повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, що 29 січня ЗС РФ обстріляли житлові квартали Херсона, зокрема і одну з лікарень. Херсонська міська рада повідомила про одну загиблу та двох поранених.

Фокус також писав про те, що 27 січня російські війська завдали удару по Часовому Яру в Донецькій області, Запоріжжі та Кривому Розі. Внаслідок обстрілу Часового Яру постраждав житловий масив міста — спалахнула школа, багатоповерхові та приватні будинки.

Ще ми писали про те, що 19 січня Збройні сили Російської Федерації встановили новий "рекорд", завдавши 224 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. За словами голови ОВА, у регіоні було зафіксовано руйнування 34 цивільних об'єктів.