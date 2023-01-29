Є загиблі та поранені: у Херсоні ЗС РФ обстріляли лікарню (фото)

Міська рада повідомила про одну загиблу жінку та двох поранених унаслідок обстрілу міста російськими військовими 29 січня.

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Російські окупанти у неділю, 29 січня, обстріляли житлові квартали Херсона, зокрема й одну з лікарень. Про це повідомляє Херсонська міськрада.

Вперше противник атакував місто приблизно опівночі. Внаслідок цього було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, зокрема евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися мешканці міста.

Другий залп ЗС РФ випустили по місту приблизно о 13:00. Відомо, що станом на 14:00 російські військові встигли обстріляти місто сім разів.

Під обстріл потрапила клінічна лікарня. У будівлі вибиті вікна та пошкоджені стелі. У МОЗ повідомляють, що під час удару по будівлі поранення отримала медсестра.

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Обстріл Херсона 29 січня: що відомо про жертв і поранених

Херсонська міська рада повідомила про одну загиблу та двох поранених.

На фото, які очевидці опублікували у місцевих пабліках, видно нерухомі тіла людей на вулицях.

Обережно, фото 18+

[ + – ] Міська рада повідомила про загиблу внаслідок обстрілу жінку

Також є фото, де на ліжку в одній із палат постраждалої лікарні видно сліди крові.

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Нагадаємо, 24 січня російські окупанти вдарили по турецькому кораблю в Херсоні. За словами журналістів, унаслідок влучення на капітанському містку почалася пожежа.

Фокус також писав, що на початку січня ЗС РФ обстріляли пожежні частини у Херсоні. За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, чотирьох поранених пожежників госпіталізували. Один із постраждалих перебував у тяжкому стані.