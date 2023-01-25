Російські окупанти вдарили по турецькому кораблю у Херсоні (відео)

За словами журналістів, внаслідок влучення на капітанському містку почалася пожежа. Загалом в українських портах з лютого 2022 року застрягли 12 турецьких суден

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У вівторок 24 січня російські окупанти потрапили снарядом до турецького судна Tuzla, яке стояло в порту Херсона. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що внаслідок влучення на капітанському містку почалася пожежа. Судно застрягло в аеропорту Херсона ще у лютому 2022 року. Воно належало компанії Cayeli Shipping, яка відмовилася коментувати інцидент.

За словами журналістів, анонімне джерело в компанії повідомило їм, що в українських портах з лютого 2022 року застрягли 12 турецьких суден. На деякі з них поширюється "зернова угода".

"Вчора вночі була атака, швидше за все, на порт, і, схоже, в корабель потрапив заряд вибухової речовини. Турецькі кораблі в Херсоні укомплектовані мінімальним екіпажем, тому постраждалих та постраждалих немає", — сказало джерело.

[ + – ] Пожежа на турецькому кораблі в Херсоні

Чорноморська зернова угода

Угода, яку підписали Україна, Росія, Туреччина та ООН. Згідно з ним у Чорному морі організується безпечний коридор, яким суду зможуть доставляти сільськогосподарські вантажі з України. Підписане в Стамбулі 22 липня 2022 року. Росія зобов'язалася не атакувати українські порти та кораблі, які перевозять зерно, добрива та іншу сільськогосподарську продукцію, до Босфору.

Раніше Фокус писав, що Туреччина подарувала Україні безпілотники Bayraktar. Компанія Baykar передала БПЛА для допомоги Збройним Силам України та народу України, а також захисту нашої країни від російських окупантів.

Також повідомлялося, що у Держприкордонслужбі заявили, що Україна буде готова до можливого вторгнення з боку Білорусі. Українські військові відстежують усе, що відбувається на території сусідньої Білорусі, і формування ударного угруповання буде вчасно помічене, тому можливе вторгнення не буде сюрпризом для ЗСУ.

Ще нагадаємо, що українців попередили про масовані атаки ЗС РФ. За словами військового Євгена Карася, українцям у четвер, 26 січня, не слід ігнорувати сигнали "повітряна тривога" через підвищену небезпеку ракетних ударів супротивника.