Российские оккупанты ударили по турецкому кораблю в Херсоне (видео)

По словам журналистов, в результате попадания на капитанском мостике начался пожар. Всего в украинских портах с февраля 2022 года застряли 12 турецкий судов

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Во вторник 24 января российские оккупанты попали снарядом в турецкое судно Tuzla, которое стояло в порту Херсона. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что в результате попадания на капитанском мостике начался пожар. Судно застряло в аэропорту Херсона еще в феврале 2022 года. Оно принадлежало компании Cayeli Shipping, которая отказалась комментировать инцидент.

По словам журналистов, анонимный источник в компании сообщил им, что в украинских портах с февраля 2022 года застряли 12 турецкий судов. На некоторые из них распространяется "зерновая сделка".

"Вчера ночью была атака, скорее всего, на порт, и, похоже, в корабль попал заряд взрывчатого вещества. Турецкие корабли в Херсоне укомплектованы минимальным экипажем, поэтому пострадавших и пострадавших нет", — сказал источник.

[ + – ] Пожар на турецком корабле в Херсоне

Черноморская зерновая сделка

Соглашение, которое подписали Украина, Россия, Турция и ООН. Согласно ему в Черном море организуется безопасный коридор, по которому суда смогут доставлять сельскохозяйственные грузы из Украины. Подписанное в Стамбуле 22 июля 2022. Россия обязалась не атаковать украинские порты и корабли, которые перевозят зерно, удобрения и прочую сельскохозяйственную продукцию, в Босфор.

Ранее Фокус писал, что Турция подарила Украине беспилотники Bayraktar. Компания Baykar передала БПЛА для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины, а также для защиты нашей страны от российских оккупантов.

Также сообщалось, что в Госпогранслужбе заявили, что Украина будет готова к возможному вторжению со стороны Беларуси. Украинские военные отслеживают все, что происходит на территории соседней Беларуси и формирование ударной группировки будет вовремя замечено, поэтому возможное вторжение не будет сюрпризом для ВСУ.

Еще напомним, что украинцев предупредили о массированных атаках ВС РФ. По словам военного Евгения Карася, украинцам в четверг, 26 января, не следует игнорировать сигналы "воздушная тревога" из-за повышенной опасности ракетных ударов противника.