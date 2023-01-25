Украина будет готова к возможному вторжению со стороны Беларуси, — Госпогранслужба

Украинские военные отслеживают все, что происходит на территории соседней Беларуси и формирование ударной группировки будет вовремя замечено, поэтому возможное вторжение не будет сюрпризом для ВСУ.

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Если в Беларуси начнут создавать группировку для вторжения в Украину, то с момента, когда она будет уже сформирована и до момента вторжения пройдет минимум две недели, поэтому у украинских военных буде достаточно времени, чтобы тщательно подготовиться. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона.

Он отметил, что в настоящее время на территории Беларуси не было создано ни одной наступательной группировки, поэтому в настоящее время реальной угрозы наступления с севера пока нет. Вместе с тем на территории Беларуси находится около 6 тысяч российских военных, которые принимают участие в учениях.

Дейнеко заявил, что украинские военные внимательно отслеживают все, что происходит на другой стороне границы и готовы к любому развитию событий.

Кроме того, он заявил, что у Украины будет не менее двух недель, чтобы подготовиться от момента формирования ударной группировки на территории Беларуси, до непосредственного вторжения.

"У нас будет как минимум 2 недели. Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не собиралась нападать на Беларусь и очень важно, что Минск не потерял свою независимость и не вступил в позорную российскую агрессию.

Также ранее белорусские издание "Наша Ніва" 18 января сообщило, что Россия перевозила своих солдат на территорию Беларуси в промышленных цистернах. Речь идет о цистернах, которые предназначены для переправки большого количества жидкости.