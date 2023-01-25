Україна буде готова до можливого вторгнення з боку Білорусі, — Держприкордонслужба

Українські військові відстежують усе, що відбувається на території сусідньої Білорусі, і формування ударного угруповання буде вчасно помічене, тому можливе вторгнення не буде сюрпризом для ЗСУ.

Related video

Якщо в Білорусі почнуть створювати угруповання для вторгнення в Україну, то з моменту, коли воно буде вже сформоване і до моменту вторгнення мине щонайменше два тижні, тому в українських військових буде достатньо часу, щоб ретельно підготуватися. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наразі на території Білорусі не було створено жодного наступального угруповання, тому нині реальної загрози наступу з півночі поки немає. Водночас на території Білорусі перебуває майже 6 тисяч російських військових, які беруть участь у навчаннях.

Дейнеко заявив, що українські військові уважно відстежують усе, що відбувається на іншому боці кордону та готові до будь-якого розвитку подій.

Крім того, він заявив, що Україна матиме не менше двох тижнів, щоб підготуватися від моменту формування ударного угруповання на території Білорусі до безпосереднього вторгнення.

"У нас буде як мінімум 2 тижні. Наша розвідка працює дуже добре, стабільно. Жодних планів ворога від наших розвідників приховати не можна", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 24 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не збиралася нападати на Білорусь і дуже важливо, що Мінськ не втратив своєї незалежності та не вступив у ганебну російську агресію.

Також раніше білоруське видання "Наша Ніва" 18 січня повідомило, що Росія перевозила своїх солдат на територію Білорусі у промислових цистернах. Йдеться про цистерни, які призначені для переправлення великої кількості рідини.