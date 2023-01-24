"Не збиралися і не збираємося": Зеленський відповів Лукашенку на чутки про напад на Білорусь

Український президент під час виступу в Києві зазначив, що нам важливо, щоб Білорусь не втратила своєї незалежності. І додав, що вірить у те, що більшість білорусів та їхніх військових не хочуть іти зі зброєю до нашої країни.

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Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що Україна ніколи не збиралася нападати на Білорусь і дуже важливо, щоб Мінськ не втратив своєї незалежності і не вступив у ганебну російську агресію. Трансляція виступу велася у Facebook.

"Ми не збиралися і не збираємося нападати на Білорусь. Це головний сигнал від усього українського народу білоруському народу. Для нас дуже важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і не вступили, незважаючи на будь-який вплив когось, не вступили в цю абсолютно ганебну війну", — заявив Зеленський.

На запитання журналістів про те, чи Україна пропонувала Білорусі підписати "пакт про ненапад", Зеленський відповів, що "все, що Україна офіційно пропонувала, ви все це чуєте".

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Зеленський висловив упевненість, що більшість громадян Білорусі, а також її військові, не бажають іти зі зброєю до України та воювати проти сусідньої країни. Президент зазначив, що в Україні будуть дуже здивовані, якщо з Білорусі піде напад саме білоруськими військами.

Водночас Зеленський заявив, що російські війська "можуть опинитися на будь-якій території тому, що впевнений, що у них є своєрідний "військовий шенген". Тому їхня участь у війні залежить від "поваги населення будь-якої держави у своїй державі, а також поваги керівництва тієї або іншої держави, яка може допустити або не пускати військових, озброєних людей на свою незалежну територію".

Зеленський заявив, що у будь-якому разі завдання українців та українських військових — бути готовим до будь-яких викликів.

Президент додав, що якщо російські війська спробують знову розпочати наступ на Україну з території Білорусі, на них чекає невдача.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонувала Білорусі укласти пакт про ненапад.

Також Фокус інформував, що Олександр Лукашенко обіцяє "знищити" учасників добровольчих воєнізованих формувань білорусів, які діють в інших країнах.