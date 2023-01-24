"Не собирались и не собираемся": Зеленский ответил Лукашенко на слухи о нападении на Беларусь

Украинский президент во время выступления в Киеве обозначил, что нам важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость. И добавил, что верит в то, что большинство белорусов и их военных не хотят идти с оружием в нашу страну.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Украина никогда не собиралась нападать на Беларусь и очень важно, что Минск не потерял свою независимость и не вступил в позорную российскую агрессию. Трансляция выступления велась в Facebook.

"Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и не вступили, несмотря ни на какое влияние кого-либо, не вступили в эту абсолютно позорную войну", — заяви Зеленский.

На вопрос журналистов о том, предлагала ли Украина Беларуси подписать "пакт о ненападении", Зеленский ответил, что "все, что Украина официально предлагала, вы все это слышите".

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Зеленский выразил уверенность, что большинство граждан Беларуси, а также ее военные, не желают идти с оружием в Украину и воевать против соседней страны. Президент отметил, что в Украине будут очень удивлены, если из Беларуси пойдет нападение именно белорусскими войсками.

Вместе с тем Зеленский заявил, что российские войска "могут оказаться на любой территории, потому что уверены, что них есть своеобразный "военный шенген". Поэтому их участие в войне зависит от "уважения населения любого государства в своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать военных, вооруженных людей на свою независимую территорию".

Зеленский заявил, что в любом случае задача украинцев и украинских военных — быть готовым к любым вызовам.

Президент добавил, что если российские войска попробуют снова начать наступление на Украину с территории Беларуси, их ждет неудача.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить пакт о ненападении.

Также Фокус информировал, что Александр Лукашенко обещает "уничтожить" участников добровольческих военизированных формирований белорусов, действующих в других странах