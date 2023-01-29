Есть погибшие и раненые: в Херсоне ВС РФ обстреляли больницу (фото)

Городской совет сообщил об одной погибшей женщине и двух раненых в результате обстрела города российскими военными 29 января.

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Российские оккупанты в воскресенье, 29 января, обстреляли жилые кварталы Херсона, в частности — и одну из больниц. Об этом сообщает Херсонский горсовет.

Первый раз противник атаковал город около полуночи. В результате было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт, которым обеспечивались жители города.

Второй залп ВС РФ выпустили по городу около 13:00. Известно, что по состоянию на 14:00 российские военные успели обстрелять город семь раз.

Под обстрел попала и клиническая больница. В здании выбиты окна и повреждены потолки. В Минздраве сообщают, что во время удара по зданию ранение получила медсестра.

[ + – ] Российские оккупанты продолжают уничтожать медицинскую инфраструктуру в Херсоне [ + – ] Российские оккупанты продолжают уничтожать медицинскую инфраструктуру в Херсоне

Обстрел Херсона 29 января: что известно о жертвах и раненых

Херсонский городской совет сообщил об одной погибшей и двух раненых.

На фото, которые очевидцы опубликовали в местных пабликах, видны неподвижные тела людей на улицах.

Осторожно, фото 18+

[ + – ] Городской совет сообщил о погибшей в результате обстрела женщине

Также есть фото, где на койке в одной из палат пострадавшей больницы видны следы крови.

[ + – ] В результате обстрела Херсонской больницы была ранена медсестра

Напомним, 24 января российские оккупанты ударили по турецкому кораблю в Херсоне. По словам журналистов, в результате попадания на капитанском мостике начался пожар.

Фокус также писал, что в начале января ВС РФ обстреляли пожарные части в Херсоне. По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, четырех раненых пожарных госпитализировали. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.