Новий "рекорд": окупанти 224 рази обстріляли Запорізьку область, голова ОВА

За словами Олександра Старуха, через російські обстріли за останню добу було зруйновано десятки цивільних об'єктів.

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У четвер, 19 січня Збройні сили Російської Федерації завдали 224 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.

За словами голови ОВА, російська армія встановила новий "рекорд" з обстрілу Запорізької області.

"Жорстокість загарбника не має меж і не перестає лякати. Прийшовши в цивілізовану країну, варвари знищують інфраструктуру, під постійною загрозою життя мирних українців, які перебувають на лінії вогню", — обурився чиновник.

Старух також зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів було зафіксовано руйнування ще 34 цивільних об'єктів у регіоні.

"Кожен військовий злочинець буде покараний за зроблене на нашій землі! Запорізький край бореться!" — підсумував Олександр Старух.

Нагадаємо, що окупанти завдали удару по Запоріжжю із систем С-300 у ніч на 12 січня. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, внаслідок атаки постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки, а також спалахнула пожежа.

Ще Фокус писав про те, що Збройні сили РФ завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя увечері, 3 січня. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про влучення ракети в інфраструктурний об'єкт та про одного постраждалого.

Ми також писали, що 5 січня СБУ України прозвітувала про затримання чоловіка, підозрюваного у державній зраді та роботі на ЗС РФ. За даними відомства, затриманий відвідував Київ та Запоріжжя з метою встановити місцезнаходження об'єктів енергетики та залізничної інфраструктури, щоб надати їхні координати ворогові.