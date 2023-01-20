Новый "рекорд": оккупанты 224 раза обстреляли Запорожскую область, – глава ОВА

По словам Александра Старуха, из-за российских обстрелов за последние сутки были разрушены десятки гражданских объектов.

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В четверг, 19 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли 224 удара по 21 населенному пункту Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

По словам главы ОВА, российская армия установила новый "рекорд" по обстрелам Запорожской области.

"Жестокость захватчика не имеет гранц и не перестает пугать. Придя в цивилизованную страну, варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линии огня", — возмутился чиновник.

Старух также отметил, что в результате вражеских обстрелов были зафиксированы разрушения еще 34 гражданских объектов в регионе.

"Каждый военный преступник подвергнется наказанию за сделанное на нашей земле! Запорожский край сражается!" — заключил Александр Старух.

Напомним, что оккупанты нанесли удар по Запорожью из систем С-300 в ночь на 12 января. По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в результате атаки пострадали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, а также разгорелся пожар.

Еще Фокус писал о том, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья вечером, 3 января. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о попадании ракеты в инфраструктурный объект и об одном пострадавшем.

Мы также писали, что 5 января СБУ Украины отчиталась о задержании мужчины, подозреваемого в государственной измене и работе на ВС РФ. По данным ведомства, задержанный посещал Киев и Запорожье с целью вычислить местонахождение объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры чтобы предоставить их координаты врагу.