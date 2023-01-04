ВС РФ нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья, – глава ОВА (фото)

По словам Александра Старуха, в результате российского обстрела была повреждена инфраструктура и начался пожар.

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Вечером, 3 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по окрестностям города Запорожье. Об этом написал председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

По словам главы ОВА, одна из ракет попала в объект гражданской инфраструктуры, что привело к возгоранию. Старух также сообщил, что из-за обстрела пострадал один человек.

"В результате прилета на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы", — сообщил чиновник.

Позже Старух уточнил, что российские ракеты повредили производственные здания, а также приближенные к ним жилые дома. Также сообщается, что украинские спасатели ликвидировали пожар.

"Сохраняем спокойствие и бдительность. Разрушенное отстроим!", — написал Александр Старух.

[ + – ] Разрушения в Запорожской области

Ранее, 29 декабря ВС РФ также атаковали город Запорожье дронами-камикадзе "Shahed-136". В то же время под ударом беспилотников оказалась Днепропетровская область. Позже пресс-служба Воздушного командования "Восток" ВСУ сообщила, что ночью были уничтожены 9 БПЛА типа "Shahed-136" и 1 "Марлин".

Напомним, что утром 3 января российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Курахово Донецкой области. Снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.

Фокус также писал о том, что в ночь со 2 на 3 января Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Краматорск в Донецкой области. Мэр города Александр Гончаренко сообщил о повреждении 34 частных домов и 8 многоквартирных.

Еще мы писали о том, что корреспондент немецкой газеты BILD Бьерн Штритцель попал под обстрел в городе Дружковка в Донецкой области. Во время атаки ВС РФ журналист сидел в доме рядом с окном, в результате чего получил легкое ранение осколками стекла.