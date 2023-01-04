ЗС РФ завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, – голова ОВА (фото)

За словами Олександра Старуха, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено інфраструктуру та почалася пожежа.

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Увечері, 3 січня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару околицями міста Запоріжжя. Про це написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.

За словами глави ОВА, одна з ракет потрапила в об'єкт цивільної інфраструктури, що призвело до займання. Старух також повідомив, що через обстріл постраждала одна людина.

"Внаслідок прильоту на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби", — повідомив чиновник.

Згодом Старух уточнив, що російські ракети пошкодили виробничі будівлі, а також наближені до них житлові будинки. Також повідомляється, що українські рятувальники ліквідували пожежу.

"Зберігаємо спокій та пильність. Зруйноване відбудуємо!", — написав Олександр Старух.

[ + – ] Руйнування в Запорізькій області

Раніше, 29 грудня, ЗС РФ також атакували місто Запоріжжя дронами-камікадзе "Shahed-136". У той же час, під ударом безпілотників опинилася Дніпропетровська область. Пізніше прес-служба Повітряного командування "Схід" ЗСУ повідомила, що вночі було знищено 9 БПЛА типу "Shahed-136" та 1 "Марлін".

Нагадаємо, що вранці 3 січня російські окупанти обстріляли з артилерії місто Курахове на Донеччині. Снаряд потрапив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого 1 особа загинула, ще 2 отримали поранення.

Фокус також писав про те, що в ніч з 2 на 3 січня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Мер міста Олександр Гончаренко повідомив про пошкодження 34 приватних будинків та 8 багатоквартирних.

Ще ми писали про те, що кореспондент німецької газети BILD Бьорн Штрітцель потрапив під обстріл у місті Дружківці Донецької області. Під час атаки ЗС РФ журналіст сидів у будинку біля вікна, внаслідок чого отримав легке поранення осколками скла.