Цілілися у житловий квартал: ЗС РФ обстріляли Курахове, є загиблий (фото)

Артилерійський снаряд влучив у багатоповерхівку — 2 особи отримали поранення. Також було пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання, наголосив голова Донецької ОВА.

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Російські окупанти вранці 3 січня обстріляли з артилерії місто Курахове в Донецькій області. Снаряди поцілили в житловий квартал, написав у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, 1 особа загинула, ще 2 отримали поранення. Ворожа армія пошкодила будівлі — 1 снаряд влучив у житлову багатоповерхівку.

Окрім цього, було пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито скло в будівлях недалеко від місця влучення.

"Вся Донецька область є небезпечною для цивільних. Збережіть своє життя — евакуюйтеся", — закликав глава ОВА.

Нагадаємо, що російська армія вночі 2 січня завдала ракетних ударів по Дружківці Донецької області. У місті зруйновано льодову арену хокейного клубу "Донбас".

Через ракетну атаку ЗС РФ по Дружківці було поранено кореспондента німецького видання Bild Бьорна Штрітцеля.

Фокус 3 січня писав про ракетний удар військових РФ по Краматорську, який потрапив у прямий ефір французького телебачення. У момент удару в студії каналу сидів голова Міністерства економіки Франції Брюно Ле Мер.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 27 грудня заявила, що російське командування планувало вийти на адмінкордон Донецької області до кінця 2022 року.