Целились в жилой квартал: ВС РФ обстреляли Курахово, есть погибший (фото)

Артиллерийский снаряд попал в многоэтажку — 2 человека получили ранения. Также был поврежден объект инфраструктуры водоснабжения, отметил глава Донецкой ОВА.

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Российские оккупанты утром 3 января обстреляли из артиллерии город Курахово Донецкой области. Снаряды попали в жилой квартал, написал в Telegram глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения. Вражеская армия повредила здания — 1 снаряд попал в жилую многоэтажку.

Кроме этого, был поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

"Вся Донецкая область опасна для гражданских. Сохраните свою жизнь – эвакуируйтесь", — призвал глава ОВА.

Напомним, что российская армия ночью 2 января нанесла ракетные удары по Дружковке Донецкой области. В городе разрушена ледовая арена хоккейного клуба "Донбасс".

Из-за ракетной атаки ВС РФ по Дружковке был ранен корреспондент немецкого издания Bild Бьерн Штритцель.

Фокус 3 января писал про ракетный удар военных РФ по Краматорску, который попал в прямой эфир французского телевидения. В момент удара в студии канала сидел глава Министерства экономики Франции Брюно Ле Мер.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 27 декабря заявила, что российское командование планировало выйти на админграницы Донецкой области до конца 2022 года.